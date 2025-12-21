義大利古蹟收費再+1　羅馬許願噴泉「繳70元」才可靠近

▲義大利羅馬著名景點「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

義大利再度出手因應觀光人潮。羅馬市政府宣布，自2月1日起，觀光客若想在白天尖峰時段近距離欣賞知名的特雷維噴泉（Trevi Fountain），須支付2歐元（約台幣74元）費用，成為義大利古蹟「使用者付費」的最新案例。

白天近距離須付費 遠距離欣賞仍免費

根據規定，非羅馬居民若想在上午9時至晚間9時間，進入噴泉前方水池邊緣區域，需支付2歐元。不過，站在上方廣場、從較遠距離欣賞這座晚期巴洛克風格地標，仍可免費參觀；夜間時段則維持自由進出、不收費。

市府盼分流人潮 一年可增收數百萬美元

羅馬市政府表示，這項觀光費是為了改善特雷維噴泉周邊長期擁擠問題，同時分擔文化資產的維護成本。市府官員估算，新制上路後，每年可為市庫帶來約760萬美元的額外收入。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）指出，2歐元的金額不高，不至於影響遊客意願，反而能讓參觀流程更有秩序，提升整體觀光體驗。

排隊管制成常態 非居民需購票入場

事實上，羅馬市早在去年就已針對特雷維噴泉試辦排隊與人數管制制度，限制能進入噴泉前緣區域的遊客數量，並規畫明確的進出動線。市長透露，今年截至目前已有約900萬人排隊近距離參觀，部分日子更出現多達7萬人通行的情況。

在試辦成效被評為正面後，市府決定將該制度常態化，並正式對非羅馬居民收費。遊客可選擇事先線上購票，或在現場排隊、觀光售票點付費。

比照萬神殿 居民免收費政策同步上路

特雷維噴泉的收費制度，作法與羅馬另一處知名古蹟萬神殿（Pantheon）相似，羅馬市民可免除相關費用。市府也同步推動新措施，擴大對登記在案的羅馬居民免費開放博物館的範圍，同時針對部分博物館向觀光客收取5歐元（約台幣185元）門票。

近年歐洲多座城市陸續面臨「過度觀光」問題，居民反彈聲浪升高。去年，威尼斯已成為首座向一日遊旅客課稅的城市；羅馬此次對特雷維噴泉收