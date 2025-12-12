千萬YouTuber拒刪「台灣是國家」留言！財經網美：總有人不肯低頭

記者曾筠淇／綜合報導

義大利YouTuber、音樂家「Davie504」累積千萬訂閱，他近日透露，他因「台灣是個國家」的留言，而被撤銷7萬5000美元（約新台幣224萬元）的贊助。財經網美胡采蘋對此發文表示，總有人不肯為了這種事情低頭，她也火速在YouTube上贊助7500元，當作小小心意。

「Davie504」昨日透過影片發文表示，他曾接到人生中最大的贊助，一共是7萬5000美元（約新台幣224萬元）。然而，就在他拍攝完影片、一切都談好之後，贊助商卻要他刪除「我一年前寫的YouTube留言」。從影片中可見，他寫的留言是「Slap like now for an EPIC 2020 PS:Taiwan is a country,noobs.」

贊助商給出兩個選擇，一個是刪除這則「台灣是個國家」的留言，並說「這只是地區」，這樣就能拿到那7萬5000美元（約新台幣224萬元）；如果不刪除留言，他們則會撤銷整個贊助，且即便「Davie504」已經花了1萬美元（約新台幣30萬元），他們也不會支付這筆費用。而「Davie504」最後選擇不妥協、取消合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋對此發文表示，一直都有人不肯為了這樣的事情低頭，「不像一些台灣藝人專門祝賀中共十一國慶」。因此她在得知此事後，馬上在YouTube上贊助「超級感謝上限的7500新台幣」，當作小小心意。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「追他很久了，他是個很有實力的Bass手與YouTuber兼行銷策劃全才，有智慧的人」、「台灣藝人身段比較柔軟」、「帥呀老外」、「比某些台灣人有骨氣」、「我尊重+敬佩他的骨氣」、「已經二話不說用現金打他」、「跟風小捐」、「以後接案要收訂金」、「這故事告訴我們，要先收簽約金」。