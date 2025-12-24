出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

▲出車禍趕緊就醫拿驗傷單。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

律師顏紘頤提醒，發生車禍後，您該做的不是跟對方吵誰錯得比較多，而是趕緊就醫拿到一張您的驗傷單，完成這一個步驟，在接下來的刑事訴訟程序，才有機會立於不敗之地。

只要有一點過失就可能過失傷害

顏紘頤在臉書說，有些法律觀念必須一再澄清，才有機會改變一般民眾既定但不一定正確的印象，關於車禍的究責就是其中一個顯著例子。

顏紘頤表示，再次強調車禍案件如果對方受傷，您只要有一丁點過失，就可能會成立過失傷害罪，就算對方的過失比您大得多，也無法讓您免除過失傷害的責任。

趕緊就醫拿驗傷單

顏紘頤指出，一場車禍如果兩方都有受傷，很有可能肇事兩方都會成立過失傷害，就跟互毆有可能兩方都成立傷害罪一樣，不是過失多的一方成立犯罪，過失小的一方就沒事。

顏紘頤提到，所以發生車禍後，您該做的不是跟對方吵誰錯的比較多，而是趕緊就醫拿到一張您的驗傷單，完成這一個步驟，在接下來的刑事訴訟程序，才有機會立於不敗之地。

顏紘頤說，如果您覺得自己只是小傷，所以沒有去驗傷，也沒提告對方，等到對方等到6個月快滿時才來告您，導致您收到傳票時已經過了6個月，無法再提告對過失傷害罪時，您將很難在官司中反擊了。