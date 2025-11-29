法務部公務員超劣！吃人妻還雇少女陪酒　塞14歲女進冰箱躲警察

▲法務部某監所公務員和開小吃店的女友雇用3名少女坐檯陪酒。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者郭玗潔／台東報導

台東尹姓男子在法務部東部某監所單位擔任公務員，他與開設茶店的陳姓人妻交往期間，兩人竟雇用3名未成年少女坐檯陪酒、直播招攬生意，其中最小年僅14歲，被警方查獲。台東地院審理，法官依尹、陳兩人各犯3個共同犯意圖營利而容留使少年坐檯陪酒罪，尹合併執行有期10月徒刑，可易科罰金30萬元，緩刑2年，並向每名被害少女及公庫各支付10萬元。陳女因是累犯，被3罪合併執行1年1月徒刑，可易科罰金39萬元。可上訴。

判決指出，46歲已婚陳姓女子在台東開設「甜蜜蜜小吃部」，48歲尹姓男子則為她男友，負責協助她店內結帳、點單和接待客人，兩人雇用3名未滿18歲的少女唱歌跳舞、坐檯陪酒，每次坐檯1番共2個小時，會向客人收取5、6百元費用，陳、尹則抽取100至200元傭金，剩餘錢當作3名少女的薪資。

2023年6月27日晚間，其中2名少女還在小吃部直播招客，自稱「小姐」，直喊「快點來甜蜜蜜陪我們唱歌喝酒玩遊戲」，遭學校老師發現而通報。同月30日晚間員警來店裡臨檢，見3名少女逃竄出小吃部門口規避檢查，於是在7月5日晚間，再度拿法院核發的搜索票執行搜索，一名14歲少女竟被其他員工塞在冰箱內躲避、另一名少女正在包廂內坐檯陪酒，並扣得包廂估價單、帳冊及監錄系統主機等證據。

檢方查出，陳女先前就曾多次在同家小吃店雇用少女陪酒遭判刑，2023年3月剛易科罰金完畢，就馬上重操舊業，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴兩人。

台東地院審理，法官判定兩人犯行屬實，審酌尹男於法務部矯正署某單位擔任公務員，月薪約6萬，依尹犯3個共同犯意圖營利而容留使少年坐檯陪酒罪，合併執行有期10月徒刑，可易科罰金30萬元，緩刑2年，並向被害3名少女及公庫各支付10萬元。另陳女為累犯，3罪合併執行1年1月徒刑，可易科罰金39萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。