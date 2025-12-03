不倫戀10年！新北2公務員午休「停車場車震」　感情生變女告性侵

▲新北市府公務員不倫戀，地下停車場變摩鐵。（示意圖／取自CFP視覺中國）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市政府爆發公務員桃色醜聞！已婚男公務員被不同單位的女同事指控，長期藉故邀約到市府地下停車場的車內吃午餐，卻趁機車震，女同事隱忍多年提告，但檢方調查發現，雙方在車上發生性行為長達5年，無證據顯示違反女方意願，偵查終結不起訴處分。

不起訴書指出，兩人均為新北市府某局處不同單位同事，女方指控2024年8月29日、9月3日、9月5日，3次在地下停車場小客車內遭男方性侵。女方稱與男方只是單純同事，且稱不上是朋友，沒有任何私交，男方從5、6年前開始會找她去地下室在車上吃午餐，一開始斷斷續續去，後來幾乎天天去，只要有上班就一起去車上吃中餐，且男方介紹她前夫工作，認為前夫工作生死操控在他手中，5年來都沒有跟任何人說被性侵害，後來她要與前夫離婚，認識徵信業者，業者要她去驗傷，她才決定報案。

男方否認犯行，辯稱雙方從2014年交往至2024年9月，交往期間中午都會到上班地點的地下停車場在車上吃中餐，且時常會在車上發生性行為，結束後雙方就在車上睡午覺，發生性行為的次數多到數不清，且女方不曾表達不願意發生性行為，2024年1、2月間，雙方開始常吵架，因為女方會用手機定位搜尋他位置，女方也會要求他不要帶家人出去玩，甚至騷擾他家人，並表示雙方是婚外情，女方也常在LINE中抱怨把她當成洩慾工具。

檢方認為，雙方在車上發生性行為、猥褻行為長達5年之久，除假日外，中午幾乎都會共進午餐，女方指控的8月29日、9月3日、9月5日3天，發生性、猥褻行為是否違反女方意願，尚有疑義，認為犯罪嫌疑不足，經偵查終結不起訴處分。