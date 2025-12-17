微波爐服役45年光榮退伍！釣出Panasonic官方「求收藏至博物館」

網搜小組／柯振中報導

過去的電器都十分耐用，一用超過數十年的情況時有所聞。一名網友近日分享，家中使用45年的微波爐準備退役，沒想到貼文意外驚動品牌方，對方更是開口詢問，能否將這部微波爐送至博物館做紀念，也會以最新商品來交換，貼文曝光後令人感到震撼。

這名網友在Threads上表示，家中的古董微波爐，從父母尚未結婚時就已被父親買回家中，一轉眼已服役45年，期間家中每天開伙，微波爐則是日夜陪伴。

雖然新的微波爐已經到了，不過母親仍舊捨不得換。儘管偶爾會出現小故障，父親也會拿起專業工具維修，就這樣讓微波爐延役了10多年，若非如今僅剩解凍微波功能，可能還能繼續戰下去。

家用微波爐服役45年光榮退伍，Panasonic Taiwan回應。



網友分享，這部微波爐擁有烘烤兼微波的功能，還附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模及食譜書等物。相當感謝這部微波爐無微不至地照顧全家三餐，接下來能夠好好休息了。

貼文曝光後，在網路上引發大量討論，Panasonic Taiwan的小編特地在文下留言，詢問是否能夠將微波爐收藏至松下博物館作為紀念，以延續這份珍貴回憶，他們會以最新商品來交換，「歡迎私訊我們，將由專人與您聯繫。謝謝您一路相伴。」

Panasonic Taiwan的回文曝光後，許多人為此震驚留言，「竟然是正式公司回應」、「謝謝Panasonic官方，我用網路吃到飽就想看到這種留言嗚嗚嗚」、「這算不算微波爐告老還鄉」、「官方讓人好感暴增欸，好有意義的紀念和售後服務」、「竟然有官方來回應了~希望可以順利收藏！」