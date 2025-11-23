山上花園水道博物館倒伏羅漢松變「天然花器」　開出亮黃文心蘭

▲倒伏羅漢松的枯木缺口意外開出亮黃文心蘭，形成罕見「木生花」奇景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館近日再度出現罕見「木生花」奇景，一株倒伏的羅漢松根莖成了天然花器，意外開出一串亮黃色文心蘭，金黃花影從枯木缺口探出頭，形成強烈視覺對比，也讓不少遊客直呼「像大自然的藝術裝置」。

館方指出，木棧平台旁的百年羅漢松群是園區珍貴的自然資產，但近年極端氣候加劇，強風豪雨讓老樹承受龐大壓力。今年 7 月丹娜絲颱風侵襲，全園區一共倒伏 130 棵樹，其中一棵羅漢松也被吹倒，經專家研判已不具存活可能，只能移除並保留根莖作展示記錄。

倒伏後的枯木逐漸受病菌侵蝕，木心形成拳頭大的缺口，本來預計作為生態教材展示，但陸續被民眾投入塑膠袋、寶特瓶等垃圾。清潔人員為避免持續遭破壞，索性將一株文心蘭放入缺口保護，沒想到竟讓枯木搖身一變，成天然植栽器皿。

令人驚喜的是，文心蘭不僅順利生長，還在近期綻放滿串亮黃小花，在枯木上迎風搖曳，形成生與死交會的自然景觀，象徵生命循環，也成園區最新亮點。

館方表示，園內除擁有水道文化與歷史建築，也常出現生態與環境互動的特殊景象，歡迎民眾親自走訪，一起尋找這些藏在角落的大自然驚喜。