地方 地方焦點

山上花園水道博物館倒伏羅漢松變「天然花器」　開出亮黃文心蘭

▲倒伏羅漢松的枯木缺口意外開出亮黃文心蘭，形成罕見「木生花」奇景。（記者林東良翻攝，下同）

▲倒伏羅漢松的枯木缺口意外開出亮黃文心蘭，形成罕見「木生花」奇景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館近日再度出現罕見「木生花」奇景，一株倒伏的羅漢松根莖成了天然花器，意外開出一串亮黃色文心蘭，金黃花影從枯木缺口探出頭，形成強烈視覺對比，也讓不少遊客直呼「像大自然的藝術裝置」。

▲倒伏羅漢松的枯木缺口意外開出亮黃文心蘭，形成罕見「木生花」奇景。（記者林東良翻攝，下同）

館方指出，木棧平台旁的百年羅漢松群是園區珍貴的自然資產，但近年極端氣候加劇，強風豪雨讓老樹承受龐大壓力。今年 7 月丹娜絲颱風侵襲，全園區一共倒伏 130 棵樹，其中一棵羅漢松也被吹倒，經專家研判已不具存活可能，只能移除並保留根莖作展示記錄。

▲倒伏羅漢松的枯木缺口意外開出亮黃文心蘭，形成罕見「木生花」奇景。（記者林東良翻攝，下同）

倒伏後的枯木逐漸受病菌侵蝕，木心形成拳頭大的缺口，本來預計作為生態教材展示，但陸續被民眾投入塑膠袋、寶特瓶等垃圾。清潔人員為避免持續遭破壞，索性將一株文心蘭放入缺口保護，沒想到竟讓枯木搖身一變，成天然植栽器皿。

令人驚喜的是，文心蘭不僅順利生長，還在近期綻放滿串亮黃小花，在枯木上迎風搖曳，形成生與死交會的自然景觀，象徵生命循環，也成園區最新亮點。

▲倒伏羅漢松的枯木缺口意外開出亮黃文心蘭，形成罕見「木生花」奇景。（記者林東良翻攝，下同）

館方表示，園內除擁有水道文化與歷史建築，也常出現生態與環境互動的特殊景象，歡迎民眾親自走訪，一起尋找這些藏在角落的大自然驚喜。

奇美國際研討會搬進博物館守護健康台灣

奇美醫療體系把醫療從白色巨塔一路帶到博物館，年度盛會《雙管奇下．深耕台南》國際研討會16日於奇美博物館登場，永康、柳營、佳里三院區不只「全院動員」，更以「品質管理＋感染管制」雙軸並進，展現南台灣最具規模的跨院整合能量。

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

大馬士革國家博物館6古羅馬雕像被偷！

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

遊客手卡恐龍嘴失血色發白 博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

