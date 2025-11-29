和通藝愛幸福傳Ⅲ音樂會30日水道博物館　近百人跨世代同台

▲和通藝愛幸福傳Ⅲ音樂會30日水道博物館，近百人跨世代同台閃耀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

和通文化藝術基金會推動偏鄉孩童才藝培訓逾三年，今年結合左鎮區左鎮國小與關廟區深坑國小，11月30日下午3時將於台南水道博物館舉辦「和通藝愛幸福傳Ⅲ」成果音樂會，近百位表演者包括孩童、社區長者、返鄉青年學子及指導老師同台，場面盛大溫馨，誠摯邀請民眾蒞臨為努力孩童加油打氣。

基金會董事長李怡寧表示，長期關注偏鄉教育平權，投入孩童才藝培訓資源，看見孩子逐年進步成果豐碩。今年首度聯手兩校辦理，感謝左鎮區公所、關廟區公所及社區支援，實現音樂夢想。特別感謝左鎮國小楊靜芳校長、深坑國小王光宗校長全力推動，以及王文隆、杜豐成、王華、黃桂美、董虹妏等老師細心指導，讓校園樂聲綻放。

音樂會表演豐富多元，指導老師親自演出，與團隊社區協作呈現深度內容，外地遊學學子特地返鄉參與，展現在地認同與世代傳承力量。偏鄉學童與長者成功結合，獲各界評價很好，也強化青年返鄉凝聚力。水道博物館優美環境宛如莫內花園，搭配動人音樂帶來藝術饗宴。

李怡寧董事長強調，此次活動不僅是才藝成果發表，更是社區連結平台，歡迎家長、鄉親共襄盛會，支援偏鄉教育平權。11月30日下午3時水道博物館等您，一同為可愛孩童獻上熱烈掌聲。