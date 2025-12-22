馬克宏宣布：法國啟動建造新核動力航艦　噸位翻倍

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

法國總統馬克宏21日宣布，已正式批准建造新一艘航空母艦，未來將取代現役核動力航艦戴高樂號，確保法國在未來數十年仍具備遠洋投射與嚇阻能力。

維持遠洋投射與嚇阻能力

法新社報導，戴高樂號歷經超過十年建造期，於2001年服役，是目前除美國之外，全球唯一一艘採用核子動力的航空母艦。隨著艦齡增加，法國政府早在2018年即啟動相關研究，評估汰換現役航艦的可行性，並於兩年後展開初步規劃。

馬克宏在阿拉伯聯合大公國慰勞法國駐軍期間表示，根據近兩項軍事規劃法，並在完成全面且審慎的審查後，他已在本周做出最終決定，為法國建造一艘新航艦。他強調，在當前國際安全環境競爭加劇之際，法國必須維持足以令人生畏的軍事實力。

儘管法國身為歐洲聯盟第2大經濟體，正面臨預算僵局與財政壓力，政府仍決定正式啟動新航艦計畫。不過，法國國內也出現質疑聲音，包括法軍總參謀長蒙頓（Fabien Mandon）在內的部分軍方高層認為，在歐洲可能與俄羅斯爆發衝突的情勢下，是否應優先將資源投入其他更迫切的防衛領域，仍有討論空間。

馬克宏辦公室表示，計畫獲得正式批准後，相關建造合約才能陸續簽署。

新航艦噸位接近翻倍

根據規劃，新航艦同樣採用核動力，排水量接近8萬噸，艦長約310公尺，明顯大於戴高樂號的4萬2000噸與261公尺艦長。新航艦可搭載約2000名船員及30架戰鬥噴射機。相較之下，美國海軍現役11艘航艦排水量皆超過10萬噸；目前全球僅中國與英國皇家海軍擁有噸位相近的航艦，但均採用傳統動力。

路透社報導，法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）表示，新航艦預計於2038年服役，與戴高樂號的預定退役時程大致相符。戴高樂號自1986年動工，至2001年服役，建造期約15年。