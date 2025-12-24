玩命關頭？京東法國倉庫「被搬空」　神秘大盜一夜偷5萬件3C

▲法國警方證實，京東倉庫遭遇大規模竊盜。（資料照／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

中國大陸電商京東（JD.com）位於法國的物流倉庫遭遇大規模竊案。法國警方證實，京東位於巴黎北部的一處倉庫20日遭不明人士破門闖入，超過5萬件手機、電腦與平板電腦不翼而飛，初估財損約3700萬歐元（約台幣逾12億元）。消息震驚陸網，紛紛直呼「非常巴黎」、「國外流行0元購」、「大企業也沒逃脫被盜的命運。」

一夜間30個托盤消失 倉庫大門遭破壞

案發在聖誕節前夕，法國警方指出，當地時間22日上午，京東旗下子公司在距巴黎約17公里的杜尼鎮（Dugny）倉庫，有5萬件電子產品被洗劫一空，該公司專營線上零售高科技產品。倉庫負責人當天一早到場巡查時發現，公司大門遭人撬開，內部存貨幾乎全都不見，約30個托盤的貨物被搬走，隨即報警處理。

大盜策畫精密 監控遭破壞、警報未作動

初步調查發現，犯案時間約落在21日晚間至22日凌晨。神秘竊賊行動相當縝密，犯案前設法破壞倉庫內部監視系統，案發時警報設備也未正常運作，顯示對場地環境與作業流程相當熟悉，不排除為有組織犯罪集團所為。

5萬多件高價設備被搬空 多為手機電腦

警方初步清點，失竊物品超過5萬件，絕大多數為手機、電腦與平板電腦，另有少量耳機等配件。部分外媒指出，被盜商品多屬法國市場熱銷的高科技產品，轉售價值高，易成為地下銷售網絡的目標。

疑有組織犯案 專責單位全面追查共犯

由於案件規模龐大，盜走如此大批量的電子產品，顯示為一場精心策劃的犯罪行動，檢方已以有組織團伙竊盜等罪名立案，交由專責單位深入調查。目前尚未有嫌犯落網，調查人員正在清查倉庫外的監視器畫面，試圖釐清嫌犯身分、作案車輛、時間、贓物流向以及可能的共犯。