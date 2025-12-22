驚悚！他持刀街頭亂晃　一暴衝「秒被法國警察擊斃」

▲嫌犯持刀衝向員警後，在現場被擊斃。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

法國科西嘉島首府阿雅克肖（Ajaccio）市中心20日驚傳持刀攻擊事件，一名26歲男子拿出利刃威脅路人，但在下手傷害無辜民眾前，就被警方開槍擊斃，相關畫面在社群媒體上流傳。

綜合法媒報導，中午時分，嫌犯騎滑板車抵達市中心的拿破崙大道（Cours Napoléon），接著開始持刀遊蕩。他進入第一間酒吧與人發生爭執後，亮刀並導致人員受傷，隨後又進入第二間酒吧引發衝突，警方立即趕赴現場處理。

儘管警方使用電擊槍試圖制伏卻未奏效，嫌犯不僅拒絕服從指令，還對警方扔擲滑板車，最後竟持刀衝向其中一名警察，另一名員警眼見同事陷入危險，立即開槍加以擊斃。

根據初步調查，嫌犯是26歲的塞內加爾籍男子，持有比利時身分證件及學生簽證，1月曾在巴黎近郊塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）因持刀恐嚇他人被捕，當時被醫生判定精神狀態不適合拘留，建議強制住院治療。

檢察官塞普特（Nicolas Septe）表示，目前已排除恐怖攻擊可能性，並針對嫌犯展開加重企圖殺人罪調查，將解剖遺體確認是否受到毒品或酒精影響。此外，也會針對開槍員警啟動加重故意殺人罪調查，但這是法國警察用槍致死案的標準調查程序，用以釐清是否符合正當防衛。

內政部長努涅茲（Laurent Nuñez）已指示加強街道巡邏，並對阿雅克肖警方的快速反應表示感謝，因其行動成功制止了進一步的威脅。