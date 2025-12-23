　
政治

改造彰化ing！就職7週年　王惠美向立委及下屆縣長喊話

▲彰化縣長王惠美就職7周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美就職7周年記者會。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美今（23）日於縣府中庭舉辦「改造彰化ing」就職七週年記者會，以「交通、產業、都市計畫」三合一發展策略為主軸，勾勒縣政藍圖。王惠美強調，從捷運路網、產業園區到都市再生，縣府正以整體規劃回應城市成長需求，逐步為下一代奠定幸福的基礎，並向中央喊話，盼加速重大建設審核，讓「改造彰化，持續發生！」

王惠美表示，彰化位於中部樞紐，日治時期便是現代化改革的先驅，民國60年代人口更突破百萬。然而，半個世紀後的今天，許多縣民關心的是「彰化如何翻轉未來？」她指出，縣府提出以捷運「一軸一環雙樞紐」路網，及四大交流道開發「四引擎」為基礎的建設藍圖，如今已看見嶄新曙光。

▲彰化縣長王惠美就職7周年。（圖／記者唐詠絮攝）

在交通骨幹方面，配合「彰化鐵路高架化」及「台中捷運綠線延伸彰化段」兩項定案的重大建設，縣府已加速完成綜合規劃，並重新調整全縣捷運路網計畫，於本月提送中央審查。王惠美強調，這些建設將是改變彰化移動方式的關鍵。

被視為「四引擎」示範區的「彰化交流道特定區」都市計畫，已送內政部審議。王惠美透露，該計畫結合三合一策略，規劃包含大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園及青年住宅等項目，民眾充滿期待。她堅信：「做對彰化有利的事，是我們的使命與驕傲。」

▲彰化縣長王惠美就職7周年。（圖／記者唐詠絮攝）

針對捷運「一環」的核心員林市，爭議多年的「黃金帝國大樓」都更案已啟動拆除，預計明年5月拆完，將以公辦都更方式重生。此外，去年通車的東彰快速道路有效疏解交通，縣府也正評估新增林厝交流道匝道。同時，「員林自行車產業園區」將朝建設全台唯一合法測試聚落與賽車場邁進，助攻產業升級。

而作為「彰南樞紐」的田中鎮，高鐵站旁的「彰化國際展覽中心」已在台灣設計展亮相，未來將成為會展新據點。縣府也前瞻布局「樂齡健康產業園區」，目前招商中，目標打造高齡創新服務產業亮點。

▲彰化縣長王惠美就職7周年。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美細數產業園區進度：「打鐵厝產業園區」明年初將標售招商；「水五金田園生產聚落特定區」獲內政部初步同意範圍；「二林精密機械園區」則待環境監測後再送審。她懇請中央正視地方產業需求，儘速核定。

她也坦言改造過程中的挑戰，例如「彰南產業園區」因台糖政策恐無法合作；爭取接管「明道大學」案也遭中央以無前例為由，計畫交由衛福部接管。她當場拜託縣籍立委及未來縣長參選人，共同督促中央加速審議鐵路高架化、捷運延伸、產業園區等重大案源。

▲彰化縣長王惠美就職7周年。（圖／記者唐詠絮攝）

針對中美貿易戰關稅衝擊，王惠美表示，只要經濟部公布「特登及納管工廠管理金與納管金」減免方案，彰化縣將率先宣布「停收雙金一年」，並配合補助，陪伴業者度過難關。

最後，王惠美表示，改造彰化是正在進行的事，很高興看到其他政黨縣長參選人也提出相近政見。她強調：「改造彰化是所有彰化人無可迴避的責任，需要一棒接一棒。」她深信未來接任者都能持續推進，因為在這條路上，「沒有人是寂寞的，我們都在一起！」「改造彰化，ongoing！」的口號中結束，宣示建設步伐持續向前。

12/21 全台詐欺最新數據

