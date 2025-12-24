中國軍事壓力升高　華府智庫籲美國優先「對台軍售、聯合訓練」

▲華府保守派智庫近日點名，美國應將台灣列為軍售與軍事合作的優先對象。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

因應中國對台軍事壓力升高，華府保守派智庫近日點名，美國應將台灣列為軍售與軍事合作的優先對象，並同步推動聯合訓練與共同生產，以防止北京以武力改變現狀。

華府智庫示警 中國成美國最大外部威脅

根據《中央社》報導，保守派智庫傳統基金會日前發布題為《防衛台灣免於入侵：下一步行動》的報告，由資深研究員皮特斯（Robert Peters）與資深政策顧問畢佛（Wilson Beaver）撰寫。報告指出，華府國防政策圈、五角大廈與民選官員間已形成廣泛共識，認定中國是美國最大的外部威脅，且外界普遍憂心，北京可能在2027年前後具備奪取台灣所需的軍事能力。

打造「豪豬」部隊 強化不對稱防衛

報告直言，面對中國持續的軍事脅迫，台灣有責任建立具可信嚇阻力的部隊，在必要時能拖延中國入侵行動，爭取外援到位，同時為可能的持久島嶼防衛戰做好準備。

報告建議，防衛重點應放在「豪豬戰略」，也就是讓敵方一旦試圖「吞下」台灣，就必須付出極大代價。相關能力包括長程精準打擊火力、海上拒止、整合式防空與飛彈防禦系統，以及反裝甲作戰能力。

籲美優先對台軍售 擴大聯合訓練

報告強調，台灣每天承受來自中國的重大脅迫，且在可預見的未來面臨「生存威脅」，防止北京以軍事力量改變現狀，完全符合美國國家利益。

因此，智庫建議，美國應將台灣列為軍售的最優先對象，在盟友與夥伴之中，把台灣排在軍事裝備採購的前端，並擴大、升級台灣可採購的武器系統，讓台灣取得過去難以購買的關鍵裝備。

此外，報告也呼籲台灣參與更多美台雙邊海上演習，並視情況加入與區域夥伴國家的多邊軍演，以提升實戰整合能力。

美台共同生產 點名刺針飛彈與無人機

在產業合作方面，報告建議美台擴大在台共同生產，包括刺針飛彈以及由Anduril等公司生產的新型系統，都是理想候選項目。報告特別指出，彈藥應在台灣生產，不僅可減輕美國國防工業基礎的負擔，也能確保台灣具備自行擴大產能的能力。

軍售同日宣布 台灣承諾提高國防支出

這份報告發布當天，美國政府再度宣布對台軍售，涵蓋戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius-700M無人機系統等8項軍售案，總額達111億540萬美元。

為因應北京施壓，總統賴清德也多次表示，台灣國防支出預計明年提高至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前進一步提升至5%，展現強化自我防衛的決心。