川普2.0再售台軍備　美退將：有助嚇阻中共但「缺關鍵預警機」

▲美國總統川普回鍋白宮後，再度宣布新一波對台軍售。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普回鍋白宮後，再度宣布新一波對台軍售。對此，美國退役將領分析指出，這批軍售涵蓋多項關鍵武器系統，將提高中國執行占領台灣行動的難度，但也直言，華府至今仍未同意台灣汰換預警機的需求，令人感到失望。

川普2.0第2度對台軍售 總額逾111億美元

美國國防安全合作署（DSCA）上週表示，駐美國台北經濟文化代表處已正式請求採購多項軍備，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius-700M無人機系統等，共計8項軍售案，總金額約為111億540萬美元。

美國國務院已批准上述軍售，並由國防安全合作署啟動「知會國會」程序。這也是川普重返白宮後，第2度宣布對台軍售。

地面與無人機系統齊備 強化反介入能力

美國退役海軍少將、現任華府智庫「捍衛民主基金會」（捍衛民主基金會，FDD）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）近日透過電子郵件回覆《中央社》詢問時表示，這套軍售方案涵蓋多項武器系統，將使中國在執行占領台灣的行動時面臨更高難度。

他點名，海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲，以及拖式與標槍飛彈等地面部署武器與彈藥，對防衛作戰具備關鍵作用。此外，軍售中還包含總值約10億美元的無人機項目，將在海上與地面反介入能力上扮演重要角色。

未納E-2D預警機 蒙哥馬利直言失望

不過，蒙哥馬利也坦言，令人遺憾的是，美國至今仍未同意台灣採購E-2D預警機的需求。他指出，面對中國引發的危機情境，這類預警機具備高度成本效益，對於協調台灣F-16戰機與防空系統運作至關重要。

稍早曾有知情人士透露，中共對台軍事侵擾的活動範圍，已逐步延伸至台灣東部空域。為了有效偵測並反制中共匿蹤戰機，台灣空軍有其必要性，採購美軍現役的E-2D預警機，以取代現行服役中的E-2K預警機。

美方評估：中國2027年前恐具備犯台勝算

事實上，美國政府先前已於11月13日宣布批准一筆3.3億美元的對台軍售案，內容包括戰機與運輸機零附件，當時被視為川普2.0任期內的首次對台軍售。

在中共對台軍事壓力持續升高之際，路透社日前引述美國戰爭部一份報告草案指出，中國正持續擴張軍事實力，並評估「中國預期在2027年底前，具備對台灣作戰並取得勝利的能力」，相關發展也持續引發國際關注。