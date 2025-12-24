　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普2.0再售台軍備　美退將：有助嚇阻中共但「缺關鍵預警機」

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲美國總統川普回鍋白宮後，再度宣布新一波對台軍售。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普回鍋白宮後，再度宣布新一波對台軍售。對此，美國退役將領分析指出，這批軍售涵蓋多項關鍵武器系統，將提高中國執行占領台灣行動的難度，但也直言，華府至今仍未同意台灣汰換預警機的需求，令人感到失望。

川普2.0第2度對台軍售　總額逾111億美元

美國國防安全合作署（DSCA）上週表示，駐美國台北經濟文化代表處已正式請求採購多項軍備，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius-700M無人機系統等，共計8項軍售案，總金額約為111億540萬美元。

美國國務院已批准上述軍售，並由國防安全合作署啟動「知會國會」程序。這也是川普重返白宮後，第2度宣布對台軍售。

地面與無人機系統齊備　強化反介入能力

美國退役海軍少將、現任華府智庫「捍衛民主基金會」（捍衛民主基金會，FDD）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）近日透過電子郵件回覆《中央社》詢問時表示，這套軍售方案涵蓋多項武器系統，將使中國在執行占領台灣的行動時面臨更高難度。

他點名，海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲，以及拖式與標槍飛彈等地面部署武器與彈藥，對防衛作戰具備關鍵作用。此外，軍售中還包含總值約10億美元的無人機項目，將在海上與地面反介入能力上扮演重要角色。

未納E-2D預警機　蒙哥馬利直言失望

不過，蒙哥馬利也坦言，令人遺憾的是，美國至今仍未同意台灣採購E-2D預警機的需求。他指出，面對中國引發的危機情境，這類預警機具備高度成本效益，對於協調台灣F-16戰機與防空系統運作至關重要。

稍早曾有知情人士透露，中共對台軍事侵擾的活動範圍，已逐步延伸至台灣東部空域。為了有效偵測並反制中共匿蹤戰機，台灣空軍有其必要性，採購美軍現役的E-2D預警機，以取代現行服役中的E-2K預警機。

美方評估：中國2027年前恐具備犯台勝算

事實上，美國政府先前已於11月13日宣布批准一筆3.3億美元的對台軍售案，內容包括戰機與運輸機零附件，當時被視為川普2.0任期內的首次對台軍售。

在中共對台軍事壓力持續升高之際，路透社日前引述美國戰爭部一份報告草案指出，中國正持續擴張軍事實力，並評估「中國預期在2027年底前，具備對台灣作戰並取得勝利的能力」，相關發展也持續引發國際關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地
快訊／北市大安區清晨大火！　現場囤「大批家電」濃煙狂竄
北車英雄母婉拒捐款！　杜汶澤感佩「余媽媽也是英雄」　改捐1單
港星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒
破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲
入冬最強冷空氣！　急凍時間曝
辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？
張文隨機砍人「父母下跪道歉」　律師點出關鍵：別再追殺雙親了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普搭「艾普斯坦私人專機」紀錄曝光　檢方：次數超出外界認知

快訊／中方回應「川普加徵晶片關稅」　批美濫用籲回歸市場機制

日寫真女星「握手會0人到場」被迫取消！　尷尬畫面曝

AI解密2大世紀懸案　「黑色大理花、黃道十二宮」殺手竟是同一人

川普2.0再售台軍備　美退將：有助嚇阻中共但「缺關鍵預警機」

輝達飆3％！領美股標普寫新高　台積電ADR漲1.29％

利比亞參謀總長土耳其墜機！　機上5人全罹難

日本核電廠爆意外！　重啟前「福井普賢反應爐」放射性水外洩

俄羅斯拒絕耶誕休戰　教宗良十四世：令人極度悲傷

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕　環保少女童貝里獲釋

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

川普搭「艾普斯坦私人專機」紀錄曝光　檢方：次數超出外界認知

快訊／中方回應「川普加徵晶片關稅」　批美濫用籲回歸市場機制

日寫真女星「握手會0人到場」被迫取消！　尷尬畫面曝

AI解密2大世紀懸案　「黑色大理花、黃道十二宮」殺手竟是同一人

川普2.0再售台軍備　美退將：有助嚇阻中共但「缺關鍵預警機」

輝達飆3％！領美股標普寫新高　台積電ADR漲1.29％

利比亞參謀總長土耳其墜機！　機上5人全罹難

日本核電廠爆意外！　重啟前「福井普賢反應爐」放射性水外洩

俄羅斯拒絕耶誕休戰　教宗良十四世：令人極度悲傷

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕　環保少女童貝里獲釋

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

川普搭「艾普斯坦私人專機」紀錄曝光　檢方：次數超出外界認知

快訊／中方回應「川普加徵晶片關稅」　批美濫用籲回歸市場機制

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

快訊／北市大安區鐵皮屋「囤大批家電」突起火！　濃煙火舌狂竄

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

楊千霈前夫爆欠薪！　砸500萬創業不到2年收攤…與員工翻臉

私密照外流還被嗆「專業小三」　她告正宮求償70萬卻輸了

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

國際熱門新聞

川普：2027年6月起將對中國晶片加徵關稅

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

輝達飆3％領美股收紅！　台積電ADR漲1.29％

玩命關頭？京東法國倉庫竊案一夜被搬空

艾普斯坦新檔案大量涉川普　司法部反擊

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

柬埔寨要求談判改至吉隆坡！泰國拒讓步

艾普斯坦文件點名川普　美司法部急澄清

日本核電廠福井「普賢」反應爐　放射性水外洩

20歲「歐洲最美公主」　完成空軍首次單飛

利比亞參謀總長土耳其墜機！　機上5人全罹難

快訊／川普又被打臉！　法官否決「芝加哥部署國民兵」

俄羅斯拒絕耶誕休戰　教宗良十四世：令人極度悲傷

東京母子4死　死者租屋處驚見第5屍

更多熱門

相關新聞

人體離心機助國軍航空訓練升級

人體離心機助國軍航空訓練升級

鍾副部長上午由常務次長黃佑民中將等人陪同，主持「新型人體離心機大樓落成典禮」，邀請空軍防空部指揮官劉中將、軍醫局副局長陳少將、左營總醫院院長杜少將及岡山分院院長郭上校等人共同揭幕，氣氛隆重。

川普宣布打造3萬噸「川普級」戰艦

川普宣布打造3萬噸「川普級」戰艦

打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

載病患飛美國　墨西哥海軍飛機墜海5死

載病患飛美國　墨西哥海軍飛機墜海5死

2幼孩在家遇搶　勇媽開休旅車猛撞竊賊車

2幼孩在家遇搶　勇媽開休旅車猛撞竊賊車

關鍵字：

美中台台美關係軍售北美要聞軍武國際軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面