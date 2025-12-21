　
    • 　
>
軍武

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

▲▼美國川普政府批准對台111億美元軍售，武器多在烏克蘭戰場證明有效，主要用於防堵中國軍隊登陸。。（圖／路透）

▲美國川普政府批准對台111億美元軍售，武器多在烏克蘭戰場證明有效，主要用於防堵中國軍隊登陸。（示意圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普政府本週再度批准對台軍售，總額高達111億美元。這批軍備中，多數在烏克蘭戰爭中已證明能有效打擊俄軍戰車及指揮所。專家認為，此舉反映華府軍售策略明顯轉向協助台灣防止中國軍隊登陸。

美國軍售策略轉向防登陸

《日經亞洲》報導指出，分析人士認為，這次軍售展現美國政策調整跡象。過去美國供應台灣的F-16戰機及軍艦等大型高價武器，如今改為著重防堵中國登陸的作戰系統。

軍售內容涵蓋多型精準武器

美國國務院17日宣布已批准8項對台軍售案，內容包括82套高機動性多管火箭系統（HIMARS）、420套陸軍戰術導彈系統（ATACMS）、60門自走榴彈砲及60輛履帶式彈藥運輸車、1050枚標槍飛彈（Javelin）、1545枚拖式飛彈（TOW）、以及Altius 700M無人機系統等相關設備。

專家評估台灣防禦優勢提升

美國退役海軍少將、智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利表示：「這些武器能顯著增加中國軍隊執行登陸台灣計畫的困難。」
他分析，無人機可協助阻止敵軍登陸或在岸上部署部隊；地面長程飛彈系統如ATACMS與HIMARS，以及榴彈砲、標槍與拖式飛彈等短程武器，都將對中國部隊形成威脅。他指出，台灣若增加反介入能力，中國地面兵力風險將更高。

軍售調整背後因素

一名美國政府官員表示，調整軍售策略有兩大因素：一是2022年8月前聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國進行軍事演習與導彈試射；二是烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的經驗與啟示。

該名消息人士指出，過去台灣軍購偏重昂貴戰機和軍艦，既安撫國內民心，也象徵向北京傳達態度；而近期軍購更強調實戰效益。

川普任期內軍售規模擴大

這是川普第2任期內第二次宣布對台軍售，且規模顯著擴大。美國今年11月亦批准對台F-16戰機、C-130運輸機及本土防禦戰機（IDF）備件與維修零件的供應，總額約3.3億美元。

12/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

【張文犯案過程】縱火、煙霧彈、隨機砍人4死5傷

