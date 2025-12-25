彰化通天宮廟埕被噴漆不雅英文字　網驚：不怕神明降罪嗎？

▲ 彰化縣溪湖鎮通天宮廟埕地面近日被民眾發現遭噴漆塗鴉 。（圖／翻攝自網路社群）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮即將於12月29日至明年元月4日，迎來24年一度的建醮大典，近日卻有民眾發現，當地通天宮的廟埕地面竟遭噴漆塗鴉，寫有英文不雅字詞，照片被上傳至網路社群後，引發網友熱議，直呼「對神明不敬」。警方表示目前未接獲報案。

廟方澄清，塗鴉實為工作人員搭建舞台時的測量標記，今日將以紅地毯覆蓋化解誤會。

從社群流傳的照片可見，廟埕地面除了不雅英文，一旁還有其他噴漆痕跡。網友紛紛留言批評「亂塗鴉太不尊重神明！」「不怕神明降罪嗎？」由於通天宮主祀的趙府元帥趙公明，也有網友幽默戲稱「幸好趙元帥是商朝人，應該看不懂英文！」

《ETtoday新聞雲》記者實際聯繫通天宮，許姓總幹事說明，塗鴉是日前工作人員為規劃建醮舞台位置，測量時暫時留下的標記，並非惡意破壞。他強調，廟方將於今日鋪設紅地毯遮蓋，避免外界誤解，同時維護廟宇莊嚴形象。許總幹事也表示，感謝民眾對廟宇的關心，建醮期間將全力確保儀式順利進行。

據文化資源記載，通天宮位於溪湖鎮頂寮地區，主祀從福建漳州分靈而來的玄壇趙府元帥與五府千歲，已有兩百多年歷史。清朝乾隆年間，巫姓家族自福建攜神像來台開墾，並於當地定居，每年農曆三月十六日舉辦慶典，成為溪湖重要的信仰中心。此次建醮大典為地方盛事，廟方盼信眾共同參與，延續傳統文化。

溪湖分局表示，目前未接獲廟方或民眾就塗鴉事件報案，但若後續發現任何蓄意破壞行為，將依法偵辦。廟方也提醒，建醮期間人潮眾多，呼籲民眾尊重宗教場域，共同維護活動圓滿進行。