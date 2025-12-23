前女友和新歡親密出遊！基隆醋男把她撞倒昏迷　再倒車衝情敵

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市中正區昨(22)日深夜發生一起疑因感情糾紛引發的蓄意駕車撞人案，一名28歲魏姓女子與28歲男友行走在人行道時，突遭自小客車高速衝撞，魏女當場被撞飛倒地、重傷昏迷，嫌犯甚至倒車迴轉後試圖再撞男子，所幸男子及時閃避未受傷，嫌犯隨後棄車逃離現場。

警方指出，八斗子分駐所於昨晚10時許接獲報案，指中正區觀海街發生車輛衝撞行人案件，員警趕抵現場發現，魏女與男友步行時，恰巧被45歲前任男友林姓男子發現，林男心生不滿，駕駛自小客車蓄意衝撞，導致魏女鼻骨骨折、全身多處撕裂傷，還倒車迴轉試圖再撞男子但未成功，林男犯案後棄車逃逸，現場還留下因撞擊脫落的車輛零件。

▲林男不滿前女友與現任同遊，開車蓄意衝撞還被查出毒駕。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方第一時間封鎖現場蒐證，並將魏女緊急送醫救治，所幸暫無生命危險，同時迅速鎖定涉案車輛展開追緝，最終於凌晨循線將林嫌查緝到案，並對其進行毒測，發現他毒品快篩為安非他命部分呈現陽性，全案經警詢後，將依刑法殺人未遂等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並釐清詳細犯案動機。

▲▼魏女被猛力撞擊倒地，滿地血跡，撞擊力道之大連人行道花圃都碎裂。（圖／記者郭世賢翻攝）