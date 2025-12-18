基隆石垣島航線價格「很盤？」　旅日達人：船公司不是笨蛋

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

日本沖繩縣石垣（島）市規劃以「八重山丸」客輪開闢的基隆至石垣航線，在台總代理華岡集團16日公布7個艙等票價，最便宜每人單程未稅2800元，房型為15人一間的通舖；最貴則為每人10,500元的皇家套房，票價引發議論。旅日達人林氏璧就在粉專分析「單程最便宜2800元，這很盤嗎？」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文整理基隆－石垣島渡輪最新票價與時刻，直言看到不少新聞與網友開罵「當台灣人盤子」，讓他相當不解。他指出，八重山丸渡輪公布7種房型定價，最便宜通鋪單程未稅2800元，淡季還可能下殺到約2000元，和最早傳出的「單程約1萬日圓起」其實差距不大，反問「為何當初大家躍躍欲試，現在卻一堆人嫌盤？」

他說明，這條基隆－石垣島航線原本預計9月啟航，目前拚年底前上路，由華岡集團負責營運，房型從15人一間的通鋪，到每人10500元、僅2間的皇家套房都有。

針對票價爭議，他直言，「這真的有差很多嗎？」他回顧最早新聞討論時，就已經是單程最便宜約2100元台幣的概念，華岡集團也早就否認會低到誇張價位，如今定價2800元、淡季還可能更低，「沒有差很多呀」。

他也拿釜山－福岡的新山茶花號相比，該航線通鋪單程定價約12000日圓，依季節、人數還會調整折扣，認為這本來就是市場機制，「船公司不是笨蛋，肯定會調整折扣讓整個船班能運作下去的。」

他替這條航線抱不平，直言現在有些人「嫌到流湯」，包括「看多久會停航」、「開航即停航」、「三個月內收掉」、「整船YTer在拍片」等酸言酸語，其實太過武斷。他提到，脆上不少石垣島在地人對台日定期船班充滿期待，甚至有台日夫妻分享，近期中國郵輪臨時取消靠港，反而接到來自台灣的追加航次預約，「想想當地人看到這些言論會有多傷心？」

最後，他也從實用角度分析，指出目前台灣虎航直飛石垣島每週僅兩班，且回程時間偏早，「玩不盡興」。若去程搭飛機、回程搭渡輪，不僅時間更彈性，還能多帶行李、潛水後也不受飛行限制，甚至能搭配「請1天玩2天」、「請3天玩4天或5天」的行程。他感性寫下，「好久沒去石垣島了，好懷念呀。希望石垣牛不要被台灣人吃光。」