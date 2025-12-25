　
社會 社會焦點 保障人權

萬人圍觀抓姦直播！同事戴綠帽他替天行道　公審人妻下場曝光

▲▼抖音,TikTok。（圖／取自免費圖庫Pixels）

▲抖音TikTok示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixels）

記者陳宏瑞／高雄報導

印尼籍男子阿雄（化名）見同事婚姻亮紅燈、老婆疑似出軌，氣不過對方「綠雲罩頂」，竟自告奮勇替同事出氣，直接在抖音開直播「公審人妻」，怒揭對方私密行徑，吸引破萬網友湧入吃瓜，人妻事後怒告名譽受損，法院審理認為阿雄以直播方式公開指控他人，已構成違法侵權，判須賠償小莉8萬元。

判決指出，今年4月10日深夜11時30分，阿雄在工廠員工宿舍內，使用TikTok帳號開啟直播，當眾痛罵同事妻子小莉（化名），指控她裸露身體、僅裹著被毯躺在床上，還與另一名男子單獨共處一室。整場直播狂罵長達1個半小時，線上觀看人數一度突破萬人，留言區熱鬧非凡。

小莉事後得知自己被「直播示眾」，氣炸提告，強調自己並非公眾人物，是否外遇屬於私德範疇，阿雄卻透過網路公開指控，已嚴重侵害名譽，向法院求償50萬元。

案件審理時，阿雄坦承開直播怒罵，但辯稱當時陪同事前往找妻子，當場「抓姦在床」，才會情緒失控開直播替同事討回公道，並非捏造事實。

不過，高雄地方法院簡易庭認為，即便直播內容屬實，仍僅涉及個人私德，與公共利益無關，阿雄以直播方式公開指控他人，已構成違法侵權，判決須賠償小莉8萬元，全案可上訴。

