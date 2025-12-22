　
大陸 大陸焦點 特派現場

日本參議院議員訪台灣　陸外交部不滿嗆：媚日謀獨，令人不齒

▲中日關係仍未緩和。（圖／路透）

▲中日關係仍未緩和。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

日本參議院議員瀧波宏文帶領「日本參議院TY會台灣訪問團」和日本前法務大臣鈴木馨祐一行均於22日起至24日訪台。中國外交部發言人林劍22日在例行記者會上，對此表達強烈不滿，更直呼，媚日謀獨，令人不齒。

一名彭博社記者向林劍就日本自民黨高級官員竄訪台灣，並會見我國總統賴清德一事提問。

林劍強調，台灣是中國的一個省，不存在什麼「總統」，「我要指出的是，日本有關議員竄訪台灣，背棄中日四個政治文件精神，和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝自中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝自中國外交部）

林劍重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「我們再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政，我們也正告民進黨當局，『媚日謀獨』，令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。」

我國外交部指出，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由瀧波宏文（Takinami）參議員及吉川有美（Yoshikawa）前參議員發起，名稱隱含「台灣友好」寓意。

瀧波參議員為台灣女婿，曾任日本農林水產副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，長年支持推動台日關係發展不遺餘力，也多次為台灣仗義執言。此行偕同多位自民黨青壯世代國會議員訪台，以實際行動表達對台灣的支持。

外交部說明，本次為鈴木馨祐前法務大臣卸任後首次組團訪台，訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文、國家安全會議秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係、區域情勢、經濟安全及經貿發展等共同關切議題交換意見。

台日友好！台灣女婿、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

台日友好！台灣女婿、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

由日本參議院議員瀧波宏文擔任團長的「日本參議院TY會台灣訪問團」和日本前法務大臣鈴木馨祐一行均於今（22日）起至24日訪台，外交部表達誠摯歡迎。外交部指出，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由身為「台灣女婿」的瀧波宏文等人發起。外交部也說，這次是鈴木馨祐卸任法務大臣後首次組團訪台，其任內修改省令（行政命令），我國數萬旅日國人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，進一步保障我國僑民在日本的應有權益。

日本戶籍可寫台灣　台灣女婿揭正名內幕

日本戶籍可寫台灣　台灣女婿揭正名內幕

「台灣有事論」持續發酵　陸民眾對中日民間交流現兩極觀點

「台灣有事論」持續發酵　陸民眾對中日民間交流現兩極觀點

歷史恩怨疊加外交摩擦　大陸民眾反日情緒難解

歷史恩怨疊加外交摩擦　大陸民眾反日情緒難解

孫易磊想對決火腿萬波中正

孫易磊想對決火腿萬波中正

