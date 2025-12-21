「台灣有事論」持續發酵　陸民眾對中日民間交流現兩極觀點

▲侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館和平公園內的「和平女神」雕塑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

在日本首相高市早苗發表「台灣有事」論之後，中日關係降至釣魚台國有化事件以來的新低點。儘管不少民眾支持大陸官方暫緩赴日旅遊的呼籲，同時有另一種聲音出現，認為出遊是市場選擇，毋須上綱上線，也不應讓歷史問題影響雙方民間交流。

「台灣有事」論引發軒然大波之後，大陸除了透過外交管道表達抗議，還在黃海中部與南部進行多日軍演。民間交流方面，多個部門呼籲民眾避免赴日旅遊，多家大型旅行社停售日本旅遊產品，從大陸出發的航班也大幅縮減。北京持續在各方面施壓，恐使中日民間交流趨緩。

當下，中日人民是否應進行友好交流，在大陸民眾心中似乎呈現出兩極觀點。一名大陸網友表示，「日本已經向軍國主義路上跑，你還要給他送錢去嗎？這點覺悟都沒有嗎？不要說現在不去日本旅遊，以後也不要去，因為那是純粹給日本送錢」。

這位網友表示，赴日旅遊不同於（赴日）打工是賺日本的錢，也不同於買賣是互惠互利；日本要買要造攻擊型武器，（赴日旅遊）送的錢就有一份「功勞」，他並強調，「永遠都要保持對日本的警惕」。

▲侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。（圖／記者陳冠宇攝）

儘管類似言論近期充斥在大陸社群媒體上，也有許多人並不認同應讓政治局勢影響中日民間交流。一位大陸民眾說，必須理性看待這件事，中國人出遊是市場選擇，何必上綱上線？她也期盼中日的友誼可以長存。

在南京生活工作、來自安徽的網約車司機高先生直言，「打仗都打了這麼多年了（意指戰爭已結束多年），也沒有必要什麼歷史不歷史了」，現在中國照樣和日本人做生意、買日本貨，還紛紛前往日本旅遊，因此他認為官方的歷史論述與反日言論是「不現實的」、「沒有骨氣」。

對於大陸的電視台仍不時可見「抗日神劇」播出，高先生以「無聊透頂」來形容，他更強調，以前的日本人曾殺害中國人，但現在的日本人沒有殺中國人，「不可能以前犯下的罪孽，你讓現在的人去承擔呀」。

在政治緊張與民族情緒夾雜的當下，中日關係再度被推上風口浪尖，民間交流卻也因此承受降溫的壓力，將直接影響雙邊關係的社會基礎。在情緒高漲的此刻，民間是否仍能保有對話與理解的空間，正考驗著中日官方與人民的智慧。