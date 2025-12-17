中國對日壓迫趨緩？　國安會：「開始找下台階」做降溫動作

▲國安會諮委黃重諺接受《Yahoo齊有此理》訪問。（圖／Yahoo齊有此理提供）



記者陶本和／台北報導

中國大陸日前因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論，掀起複合式的脅迫，甚至有日本戰機遭到中共航空母艦艦載機以火控雷達照射。不過，國安會諮委黃重諺17日接受《Yahoo齊有此理》訪問時表示，這幾天觀察發現，中方開始找台階，做降溫動作，從13日國家公祭日相對低調，可以看出端倪。

針對日前中共艦載機殲15，以火控雷達照射日本自衛隊F-15戰機，引起國際軒然大波。對此，黃重諺受訪時解釋，通常戰機上會有兩種雷達，一種是「搜索雷達」，可以看到周邊有哪些航機狀況；另外一個就是「火控雷達」，通常是用來標定目標，下一個動作基本上就是「扣扳機」的意思。

黃重諺表示，當自己的戰機被火控雷達波段掃到的時候，基本上軍機就會發出警告，提醒接下來是要做閃避，或是反擊的動作。

對於中國是否敢開火一事，黃重諺表示，他覺得這都是各種極限壓迫的樣態，極限壓迫的目的在於，不費一槍一彈，不用一兵一卒，讓對方害怕跟退卻，「因此是否要輕啟戰端，我認為中國決策者會有盤算，有沒有能力或承受相關後果」。

「近期跟這幾天開始有找台階、降溫動作」。黃重諺表示，從13日國家公祭日相對低調，可以看出端倪。他表示，12月13日是一個觀察節點，本來是中國操弄中日情緒的日子，但是看起來操作當天是低調處理，甚至把新華社後續的新聞發佈，指控「軍國主義」的字眼都拿掉了。

黃重諺分析，權衡現在的整體情勢，中國對這次以高市首相言論為由，去對整個日本跟區域壓迫狀況，沒有帶來正面效益，反而是在國際形象上，讓大家更小心，日美國際巡航，其他國家也更注意安全防衛，這代表中方沒有得到正面效果，就低調一點，「簡單說就是和平基礎是實力」。