地方 地方焦點

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

▲潮州警方邀請金牌選手黃玉霖(中)擔任反詐代言人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方邀請金牌選手黃玉霖(中)擔任反詐代言人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警方23日召開記者會公布打詐成果。張姓男子在柬埔寨操控台灣詐團，為取信被害人，還指示太太寄合約書給被害人；而高雄市蔡、陳兩名19歲青年共騎機車在屏東縣潮州鎮闖紅燈被潮州警方攔查開單告發，員警發現他們神緊張，徵得同意在他們身上發現多張金融卡，循線查出他們是車手，進而查到詐團總部，攻堅逮獲6名成員，訊後依詐欺等罪嫌移送收押禁見偵辦。

▲潮州警方邀請金牌選手黃玉霖(中)擔任反詐代言人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方邀請金牌選手黃玉霖(中)擔任反詐代言人。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警結合金牌精神，全民打詐、跨域聯手、與詐團搶時間守護民眾財產。近年來詐騙犯罪手法快速演變，已對民眾財產安全與社會信任造成重大衝擊。為展現政府打擊詐騙犯罪的高度決心，屏東縣政府警察局今（23）日於潮州分局舉辦「打詐行動記者會」，結合體育金牌精神與百工百業力量，宣示跨域合作、全民防詐的行動決心，宣誓打詐成果。

這次打詐行動特別邀請滑輪溜冰金牌選手黃玉霖擔任反詐代言人，象徵警方打詐如同競技賽場，堅持到底、永不退縮。黃玉霖也呼籲民眾，面對層出不窮的網路投資與假訊息誘惑，務必保持警覺、不貪不急，遇有疑慮即查證，以降低受騙風險。

屏東縣政府警察局局長甘炎民表示，打擊詐騙已是全民運動，必須「超前部署、即時攔阻、快速溯源」。在縣警局統籌規劃下，潮州分局今年迄今詐欺案件數下降28%、財產損失減少17%，攔阻金額成長24%，成功守護鄉親近新臺幣5,000萬元財產；同時破獲詐欺集團10件、查獲53人，查扣不法所得新臺幣225萬元及賓士車1部，展現成效。

其中潮州分局巡邏途經中山路與清水路口時，發現陳、蔡2名19歲的車手闖紅燈，攔下開單告發，發現他們神情緊張，徵得他們同意後搜查，看到他們拿到多張金融卡，揭穿他們是車手，報請檢察官指揮偵辦後，並持核發之搜索票至詐欺集團位於高雄市小港區大樓據點執行攻堅，同步拘提黃姓等6名車手到案，起獲作案手機、金融卡、贓款、筆記型電腦、毒品咖啡包、毒品吸食器等物，當日經檢察官向屏東地方法院聲請羈押禁見6人均獲准。

另接獲陳姓女子報案，指其誤信臉書假冒投資達人廣告，加入假投資網站並匯款新臺幣15萬元，詐團甚至寄送合約書取信她。經警方追查寄件資料後拘提41歲張姓女子到案，並發現其41歲張姓丈夫為該詐騙集團幕後主嫌，長期於柬埔寨機房遙控犯案；警方隨即擴大追查，成功攔阻車手詐騙金額新臺幣50萬元，並於主嫌入境時依法逮捕，後續於114年1月再拘提其餘7名共犯，全案依法移送收押禁見偵辦

甘局長進一步指出，為強化即時通報與全民參與，縣警局全面推動「打詐一點通」QR Code，鎖定詐騙車手易出沒的面交熱點，結合超商、金融機構、計程車業者、學校、軍方、宮廟等百工百業通路同步張貼宣導，協助民眾第一時間通報可疑情事；潮州分局並於12月16日轄內中小企銀接獲行員利用QR Code 通報疑似被害人被騙，進而成功攔阻新台幣33000元。另配合高額檢舉獎金制度，最高可達新臺幣1,000萬元，具體落實「與詐團搶人、與時間賽跑」的防詐策略。

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

車庫面交170萬元　車手被判關1年半

男子阿哲（化名）去年3月間加入詐騙集團擔任取款車手，並聽從上級指示，前往指定的車庫向受害者收取170萬元，結果他不僅沒有拿到報酬，還因為此案挨告。橋頭地院法官日前審理之後，依3人以上共同犯詐欺取財罪，判處阿哲有期徒刑1年6個月。

隨機攻擊案「警遭質疑」　律師幫發聲

交友軟體約男開房　2女玩「變態遊戲」搶劫

333旅逃兵搞詐騙一審僅判3月　檢開砲提上訴

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙　188萬元全賠光

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

