不爽只買2斤！水果行老闆暴怒「蓮霧砸車」　遊客報警怒PO網

▲枋寮警方處理枋山水果行糾紛。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓男子一家出遊行經屏東枋山的一間水果行，想說買點蓮霧回家吃，下車詢問店家價格1斤160元後，直接開口表示只要買2斤，結果老闆多次加量加重又加價，網友表示不買了，沒想到老闆居然惱怒，用蓮霧砸車，最後網友直接報警處理，並PO網提醒網友避雷。

枋寮警分局今(24)日對此表示，警方獲報處理，吳男確認車輛沒有損壞，雙方後續已自行和解。

這起糾紛發生於23日晚間7時許，吳姓男子一家出遊，行經屏東枋山的一間水果行，於是停車購買2斤蓮霧，結果店家老闆第一次裝了一大袋表示價格400元，跟老闆說吃不了這麼多，再次提醒只需要2斤，結果第二次報出來的價格是370元，結果吳男當場決定不買了，覺得老闆不老實，回頭就要離開，沒想到老闆居然拿起蓮霧來砸車，還口出惡言，吳男報警處理，事後po網提醒網友。

枋寮警方表示，本分局於12月23日19時37分許，接獲吳姓男子報案，稱與枋山鄉蓮霧店家負責人蘇姓男子（63歲）有消費糾紛。轄區員警獲報後立即到場，維持現場秩序 。經查本案起因為雙方對水果總重量及價格問題起口角爭執，蘇男一氣之下持蓮霧向吳男車輛投擲，致吳男車輛沾附果渣及果汁，吳男後續確認車輛未有損壞，雙方後續已自行和解。



本分局呼籲，民眾消費過程遇有任何糾紛情事，應持理性和平態度面對，遇有消費糾紛應循各地消保官及消費者服務中心給予協助 。