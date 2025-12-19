　
地方焦點

嘉義縣議會寒冬送暖　 210戶弱勢家庭各獲3000元商品券

▲▼ 嘉義縣議會年度寒冬送暖餐會 。（圖／嘉義縣議會提供）

▲▼ 嘉義縣議會年度寒冬送暖餐會 。（圖／嘉義縣議會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議會19日舉辦第20屆第18次臨時會閉幕典禮，一早9點嘉義縣天主教安道社福慈善事業基金會等結合5個團體約95人到議會舉行「聖誕節報佳音活動」，議會大廳也設有「達哥遊樂園」包括夾娃娃機、保齡球、彈珠檯與沙包丟丟樂等闖關遊戲設施，供這些大天使小天使們使用，中午舉辦團圓餐會，邀請全縣9家立案之身心障礙福利機構與全體院生代表約100人聚餐。

▲▼ 嘉義縣議會年度寒冬送暖餐會 。（圖／嘉義縣議會提供）

嘉義縣議會表示，自張明達議長103年上任以來，為照顧弱勢，於每年年底都辦理「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，今年已邁入第11年，除嘉義縣獸醫師公會與本縣家畜防治所更連續每年配合活動招募慈善物資捐贈，轄內農漁畜業者主動響應積極參與，今年更有多家民間企業共襄盛舉愛心捐助，張議長特別感謝大家熱情之付出與參與，活動出席者除本會陳怡岳副議長、李光耀秘書長，議會各主管及議員外，還有劉培東副縣長、縣府主管等人，張議長也代表將捐贈物資與現金之各單位一一送給各身心障礙福利機構，並同時致贈感謝狀給捐助者。

▲▼ 嘉義縣議會年度寒冬送暖餐會 。（圖／嘉義縣議會提供）

今年嘉義縣議會持續拋磚引玉地提供210戶貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，立案之身心障礙機構院生395人每人500元之商品提貨券，總共82萬7千5百元的全聯提貨券。特別感謝強本交通事業公司（20萬）、英威康科技公司（20萬）、重陞電機工程公司（20萬）、昱毅營造公司（20萬）、興安營造公司（20萬）、世界聯合科技公司（20萬）、國統國際有限公司（20萬）、瑋祥科技公司（20萬）、起動生物科技公司（20萬）、阿里山神木賓館（10萬）等10家民營企業共190萬元現金捐助，分別提供10家弱勢團體，每間可獲19萬元現金資助。嘉縣農漁畜業也默默挺縣議會長達11年公益，獻上在地生產的優質農漁產品，顧足大家的健康，打造乾淨的家園，更加力挺慈善弱勢團體度過寒冬。

▲▼ 嘉義縣議會年度寒冬送暖餐會 。（圖／嘉義縣議會提供）

本次公益活動物資捐助單位有淞品生技公司、雷龍興業有限公司，綠岩能源、旭岡企業有限公司、宏洋冷凍水產公司、久普實業公司、大成長城企業公司、社團法人嘉義縣養豬事業發展協會、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、東晟水產股份有限公司、蝦覓世界、崇文冷凍食品股份有限公司、榮杰漁業產銷班、林家冠軍烏魚子、長潤水產食品有限公司、嘉義縣養殖漁產生產合作社、雲林縣口湖鄉水產養殖產銷班第22班、嘉義縣家畜疾病防治所及嘉義縣獸醫師公會等19個單位，捐助、招募與分裝非常多優質在地農漁畜產品包括羊毛毯、各式海產、雞肉、雞蛋、香腸等，張明達議長感謝，給這些大天使小天使更多愛心與照顧。

▲▼ 嘉義縣議會年度寒冬送暖餐會 。（圖／嘉義縣議會提供）

今天活動最令人矚目的是，中埔鄉和睦國小學生黃佩琁代表學校感謝張明達議長及昱毅營造王瑞章董事長，因為張議長及議會秘書長李光耀長期關注人文教育，得知中埔鄉和睦國小推動「藝文深耕計畫」欠缺經費，即媒合「昱毅營造股份有限公司」捐助，為期3年共90萬元經費，讓該校14個班級、近三百位孩子因而受益。學校方面特別以「誠信」為主題，敬獻書法作品：「昱曜山河安九鼎，毅定金石固乾坤」表達最深的敬意與感謝。

另外副縣長劉培東代表縣政府頒發感謝狀給昌吉營造，因為丹娜絲颱風造成嘉義縣許多弱勢鄉親的房子受損，當時由張明達議長媒合了 「昌吉營造股份有限公司」 全力支援修繕工程，免費修繕完成了全縣 54 戶弱勢家庭因風災受損之房屋，讓他們有個遮風避雨安全的家。副縣長也特別感謝張議長的鼎力協助，對二家公司幫助嘉義縣之善心義舉表達肯定及感謝。

▲▼ 嘉義縣議會年度寒冬送暖餐會 。（圖／嘉義縣議會提供）

相關新聞

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

聖誕禮物堆疊在雲林家扶中心會場，雲林家扶主委陳燦勳感謝20位「聖誕公公」現身，將虎尾非營利幼兒園「心願樹」活動募集而來的333份耶誕禮物，逐一送到家扶兒童手中，其中140份由虎女獅子會會長楊明婉與國際獅子會300E-1區總監黃裕洲率領獅兄獅姊親自籌備完成，現場笑聲與祝福聲交織。

陳家逵到創世台中院　為植物人家庭送暖

陳家逵到創世台中院　為植物人家庭送暖

罹「神經纖維瘤」顏面損傷　她走過霸凌奪技能競賽金牌

罹「神經纖維瘤」顏面損傷　她走過霸凌奪技能競賽金牌

凱基人壽獲微型保險三大獎！連續十一年獲金管會肯定　守護弱勢深化普惠金融

凱基人壽獲微型保險三大獎！連續十一年獲金管會肯定　守護弱勢深化普惠金融

直擊徐亨現身高雄主持公益　曝腦瘤治療進度

直擊徐亨現身高雄主持公益　曝腦瘤治療進度

嘉義縣議會公益活動弱勢關懷身心障礙寒冬送暖

