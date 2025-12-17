　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

當警察不再只在黑夜裡　屏警聖誕點燈照亮人心

▲屏東縣政府警察局舉辦「114年屏警聖誕感恩祈福點燈活動」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局舉辦「114年屏警聖誕感恩祈福點燈活動」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

聖誕佳節前夕，屏東縣政府警察局於12月16日晚舉辦「114年屏警聖誕感恩祈福點燈活動」，與警友會理事長張天明及各界貴賓齊聚，共同點亮象徵平安與希望的燈火。活動中，表揚績優警察並致贈退休人員紀念禮品，溫暖的燈光照亮夜空，也象徵警察在黑夜中默默守護屏東每一個角落，傳遞感恩、守護與希望的心意。

▲屏東縣政府警察局舉辦「114年屏警聖誕感恩祈福點燈活動」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局舉辦「114年屏警聖誕感恩祈福點燈活動」。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局表示，警察工作，往往在黑夜中默默進行，站在第一線承擔風險，只為了守護人民安全。透過這場聖誕感恩祈福活動，局長甘炎民希望讓同仁在忙碌與緊繃之外，感受到被看見、被珍惜，也讓社會大眾看見守護治安的背後，其實是一顆顆充滿愛與責任的心。當倒數聲響起、燈光緩緩點亮的那一刻，不只是聖誕樹發出光芒，更象徵警察守護人民的信念持續閃耀。溫暖的燈火照亮夜空，也為即將到來的新一年，祈願社會平安順遂、人民安居樂業。

活動中，特別表揚本局績優人員：交通警察隊隊長謝志鴻榮獲國家警光獎團體組改善交通類優等、刑事警察大隊分隊長林裕翔榮獲國家警光獎個人組打擊詐欺類優等、刑事警察大隊大隊長葉士傑榮獲內政部警政署「識詐2.0執行計畫」乙組第1名，另由警友會理事長頒贈本局4位退休人員紀念禮品，感謝屏東縣政府警察局全體同仁不分日夜堅守工作崗位的付出與努力，感謝長期以來支持警政工作業務的各界夥伴，因為有你們的信任與支持，守護的力量才能持續延伸。這不僅是一場點燈儀式，更是一份來自警察內心深處的感恩之情。

甘炎民局長表示，每一份平安的背後，是警察同仁日復一日的付出與堅守。感謝同仁在風雨與黑夜中守住崗位做好職責，也感謝家屬的體諒與支持，同時更感謝所有一路陪伴警政工作的各界夥伴與屏東縣民朋友，因為有大家的理解與信任，這份守護才能走得長遠。未來，屏東縣政府警察局將持續堅守初心，用責任與溫度，守住屏東每一盞亮著的燈，溫暖守護屏東每一個角落。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將開除黨籍
終結賠售慘況！屋主獲利4千萬
王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦
快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
鹽酥鴨老闆黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人
台灣「國產品牌」再加1！多款新車曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

當警察不再只在黑夜裡　屏警聖誕點燈照亮人心

潮州警「代看家」出國不怕家被偷　服務超暖民眾寫信道謝

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

台南京都交流滿4年　「2025陶藝台日交流展」總爺藝文中心開幕

智慧滅菌接軌國際　7國專家齊讚屏東榮總亞洲典範

為生命最後一程把關　東港安泰醫院+高雄榮總培育安寧醫師

冬季合歡山氣勢磅礡　四大步道皆為欣賞雲海最佳地點

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

當警察不再只在黑夜裡　屏警聖誕點燈照亮人心

潮州警「代看家」出國不怕家被偷　服務超暖民眾寫信道謝

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

台南京都交流滿4年　「2025陶藝台日交流展」總爺藝文中心開幕

智慧滅菌接軌國際　7國專家齊讚屏東榮總亞洲典範

為生命最後一程把關　東港安泰醫院+高雄榮總培育安寧醫師

冬季合歡山氣勢磅礡　四大步道皆為欣賞雲海最佳地點

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

年度10大疫苗新聞「大S逝世掀搶打潮」居首　兒童議題占3席

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

地方熱門新聞

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

台南市打詐、救災表現亮眼警消2人獲選行政院模範公務人員

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

人均負債降至2.1萬元台南負債年減率冠六都

陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

更多熱門

相關新聞

73歲阿北夜騎電動車載70歲女友　警護送返家

73歲阿北夜騎電動車載70歲女友　警護送返家

73歲羅姓男子騎著輔助電動代步車、後方還載著70歲邱姓女友人，因後車燈未亮在昏暗道路上行駛，屏東警分局員警巡邏發現關心，得知車輛可能因電力不足無法亮燈，立即請邱姓婦人先坐上巡邏車，再以警車緩速護送羅姓阿北返家，沿途提醒車輛減速，最終順利平安抵達。兩人對警方暖心協助深表感謝。

天黑得比你想像快 不開燈就是在拿命賭

天黑得比你想像快 不開燈就是在拿命賭

屏警深夜擴大臨檢掃蕩　逮到2通緝犯

屏警深夜擴大臨檢掃蕩　逮到2通緝犯

聖馬爾定醫院點亮聖誕馬槽　傳遞溫暖祝福

聖馬爾定醫院點亮聖誕馬槽　傳遞溫暖祝福

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

關鍵字：

屏東警察聖誕點燈感恩祈福績優表揚守護平安

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

「最會推責任」星座Top3！

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面