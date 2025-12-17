當警察不再只在黑夜裡　屏警聖誕點燈照亮人心

▲屏東縣政府警察局舉辦「114年屏警聖誕感恩祈福點燈活動」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

聖誕佳節前夕，屏東縣政府警察局於12月16日晚舉辦「114年屏警聖誕感恩祈福點燈活動」，與警友會理事長張天明及各界貴賓齊聚，共同點亮象徵平安與希望的燈火。活動中，表揚績優警察並致贈退休人員紀念禮品，溫暖的燈光照亮夜空，也象徵警察在黑夜中默默守護屏東每一個角落，傳遞感恩、守護與希望的心意。

縣警局表示，警察工作，往往在黑夜中默默進行，站在第一線承擔風險，只為了守護人民安全。透過這場聖誕感恩祈福活動，局長甘炎民希望讓同仁在忙碌與緊繃之外，感受到被看見、被珍惜，也讓社會大眾看見守護治安的背後，其實是一顆顆充滿愛與責任的心。當倒數聲響起、燈光緩緩點亮的那一刻，不只是聖誕樹發出光芒，更象徵警察守護人民的信念持續閃耀。溫暖的燈火照亮夜空，也為即將到來的新一年，祈願社會平安順遂、人民安居樂業。

活動中，特別表揚本局績優人員：交通警察隊隊長謝志鴻榮獲國家警光獎團體組改善交通類優等、刑事警察大隊分隊長林裕翔榮獲國家警光獎個人組打擊詐欺類優等、刑事警察大隊大隊長葉士傑榮獲內政部警政署「識詐2.0執行計畫」乙組第1名，另由警友會理事長頒贈本局4位退休人員紀念禮品，感謝屏東縣政府警察局全體同仁不分日夜堅守工作崗位的付出與努力，感謝長期以來支持警政工作業務的各界夥伴，因為有你們的信任與支持，守護的力量才能持續延伸。這不僅是一場點燈儀式，更是一份來自警察內心深處的感恩之情。

甘炎民局長表示，每一份平安的背後，是警察同仁日復一日的付出與堅守。感謝同仁在風雨與黑夜中守住崗位做好職責，也感謝家屬的體諒與支持，同時更感謝所有一路陪伴警政工作的各界夥伴與屏東縣民朋友，因為有大家的理解與信任，這份守護才能走得長遠。未來，屏東縣政府警察局將持續堅守初心，用責任與溫度，守住屏東每一盞亮著的燈，溫暖守護屏東每一個角落。