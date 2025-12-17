歲末鋼琴聲傳情　陳家逵到創世台中院為植物人家庭送暖

▲陳家逵以「身騎鐵馬」方式走進創世基金會台中院，象徵迎接馬年，也為「寒士吃飽30—送禮到家」活動送上祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

歲末寒意漸濃，創世基金會台中院為號召社會各界響應「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」行動，邀請藝人陳家逵走進院區，擔任送禮到家愛心大使。陳家逵以「身騎鐵馬」的方式亮相，在冬日陽光下踏進院內，呼應即將到來的馬年，也象徵將祝福與希望送往需要的地方，為弱勢家庭注入溫暖能量。

活動現場氣氛溫馨而安靜，陳家逵不只陪伴院民，更坐上鋼琴椅自彈自唱，旋律在照護空間中緩緩流動，為植物人阿蓉及其先生送上祝福。阿蓉的先生輕輕牽起太太的手，低頭細語的畫面，讓在場不少人紅了眼眶。陳家逵在一旁深受感動，用歌聲為他們「頌」上祝福，也為台中院30位植物人及其家庭帶來片刻的溫柔與力量。

▲創世台中院攜手藝人為弱勢陪伴過好年。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳家逵分享，平日忙於拍戲，能在歲末抽空來到創世台中院陪伴院民，是一份難得的緣分。他表示，每個人或許力量有限，但只要願意付出一點心意，就能為植物人家庭與弱勢朋友帶來實質的支持與心理的安慰，希望更多人一起加入「寒士吃飽30—送禮到家」行列，讓祝福在年節前送達，迎接平安與希望的新一年。

創世基金會台中院院長陳韋龍指出，台中院目前照顧30位植物人，長期照護不僅考驗家屬的體力與心理，也承受沉重的經濟壓力。隨著農曆年將近，「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」行動，將在年前把年節祝福禮與紅包親自送到植物人與弱勢家庭手中，讓他們在寒冬中感受到社會的關懷與陪伴。院方也呼籲企業與民眾踴躍支持，每份捐助，都是讓弱勢家庭安心過年的重要力量。

▲陳家逵在院內鋼琴自彈自唱，獻上溫馨祝福，現場氣氛感人。（圖／記者游瓊華翻攝）