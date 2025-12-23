兒子進加護病房！慈母寒夜中苦等計程車　屏東里港出手協助

▲里港警方協助婦人叫計程車探視住院兒病。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局員警日前深夜巡邏時，發現一名7旬婦人獨自佇立路旁，主動上前關懷得知其兒子突發重病住進加護病房，老婦心急如焚欲前往醫院，卻苦等不到計程車，警方立即伸出援手，先帶老婦返所休息並代叫計程車，親自攙扶上車，暖心守護她踏上探視病子的路程，感動人心。

里港警分局九如分駐所副所長葉明儒、警員陳俊嘉日前深夜巡邏時，發現一名老婦人獨自佇立路旁、神情焦急，立即停車關心。

7旬吳姓婦人向警方表示，稍早接獲屏東基督教醫院通知，其兒子因病住進加護病房觀察，病況不甚樂觀，急需家屬到院了解情形。心急如焚的她欲搭乘計程車前往醫院，卻因深夜時段久候未果，只能獨自在寒風中焦急等待。員警見狀深感不捨，立即請老婦坐上巡邏車至派出所等待，並協助代叫計程車。待計程車抵達後，員警親自攙扶老婦上車，並叮囑司機注意行車安全，確認老婦順利踏上前往醫院的路程後才安心離去。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警方除肩負維護治安與交通秩序的責任外，更希望在民眾最徬徨、最需要幫助的時刻即時伸出援手，成為民眾最可靠的依靠；也呼籲民眾若於深夜或緊急情況下遇到困難，務必善用110報案專線或主動向警方求助，讓警方能第一時間提供必要協助。