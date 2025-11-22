　
旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO後悔搬到台灣生活。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名外籍人士吐露在台灣生活與補習班工作的經歷，原本因為旅遊而愛上台灣，但真正定居後卻讓他心力交瘁，甚至認為在台灣生活「令人心靈受創」。他提到，大家都說台灣人友善，實際上卻很被動，在職場中則給人居高臨下、愛挑毛病的態度，而台灣的年輕人對一切都很漠視，活在自己的網路中。

該名外籍教師在論壇「reddit」發文，過去來台旅遊時，曾深深喜歡上這座島嶼，因此選擇搬來生活、任職補習班，沒想到真正長住後卻感受巨大落差。他發現台灣年輕人大多活在網路世界，對一切漠不關心，也給人一種消極的態度。

他表示，任教的補習班職場氛圍冷漠，「同事有時連招呼都不打」，讓他在工作環境中始終難以融入，很挫折也很沮喪。

他表示，大家都說台灣人很友善，但實際上卻是「被動、形式上的禮貌」，並非真的熱情，雖然大家都很客氣，但是卻很有距離感，在工作場合更是保持一種正式、略帶居高臨下或過度講究細節的態度，「你永遠不知道自己在對方心中的定位。」他曾遇過台灣人以「你們國家應該沒有這個吧？」的方式與他對話，讓他覺得像是在「刻意展現優越感」，感受十分不適。

他也提到在台灣居住的生活成本，確實有許多平價美食，但一旦走進超市，「物價其實比很多已開發國家都貴」；此外，台灣炎熱潮濕的夏季也讓他難以適應。至於台灣的優點，他表示，就是有些地方的山景不錯，還有生活很方便，「但這些都彌補不了每天那種不開心的感覺。」

貼文被轉發到PTT上，掀起網友討論，「確實，實話總是傷人」、「兄弟用文字證明自己真的住過台灣」、「氣候很中肯，但只要有業務競爭的辦公室，你想交真正的朋友是不是太天真？」「旅遊跟生活本就不一樣」、「去某個國家玩樂，並不等於在那裡生活會很有趣」、「感覺是職場的問題居多」。

11/20 全台詐欺最新數據

