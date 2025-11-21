　
大陸 大陸焦點 特派現場

橫店閻王爺爆紅！　金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

記者魏有德／綜合報導

橫店影視城一段「閻王爺幫打工人討公道」的現場互動影片近日爆紅，飾演閻王爺的NPC演員張佳思以一句「拿我生死簿來」回應遊客抱怨加班，引起廣大上班族共鳴。影片在短影音平台累積破2億播放量，帶動景區夜間入園人氣飆升。對此，張佳思表示，一切都是即興發揮，沒想到會因此成為網紅角色。

▲張佳思扮演的搞笑幽默版「橫店閻王爺」在影音平台上爆紅。（圖／翻攝極目新聞）

▲張佳思扮演的搞笑幽默版「橫店閻王爺」在影音平台上爆紅。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，「閻王爺，老闆總讓我加班，不給加班費咋辦？’拿我生死簿來（劃掉老闆）！」近日，橫店影視城一場演出中，「閻王」與遊客的一段對話在短視頻（短影音）網站爆火，引發大量「打工人」共鳴。截至11月20日，該視頻已獲得超過360萬點讚、320萬轉發，播放量突破2億。

▲張佳思扮演的搞笑幽默版「橫店閻王爺」在影音平台上爆紅。（圖／翻攝極目新聞）

張佳思受訪時表示，當時只是想替遊客紓壓，順勢拋出「刪掉老闆」的梗，沒想到反應熱烈。他在橫店從事表演十多年，平時也會扮演李逵、鐘馗、龍王等角色。他認為，只要能逗樂觀眾，就是工作價值所在，近期更有不少粉絲跨省、甚至海外遊客專程來找他互動，讓他既驚喜又感動。

張佳思透露，白天角色是李逵，要花近一小時化妝並與遊客共舞；晚上改扮閻王，妝造更複雜，需兩小時完成，尤其是夏季高溫時，五層戲服與厚重油彩常讓他汗如雨下，但為了讓遊客看到角色，他幾乎不能離場，只能不斷補水、撐住演完。

▲張佳思扮演的搞笑幽默版「橫店閻王爺」在影音平台上爆紅。（圖／翻攝極目新聞）

張佳思強調，雖然閻王角色辛苦，但帶來的成就感更大，他還研究不同影視作品中的閻王形象，最後決定將角色結合威嚴與幽默，打造出更接地氣的「搞笑版閻王」。橫店影視城也透露，「橫店詭混夜」限定演出有望升級為長期項目，讓「閻王爺」角色繼續保留。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元)

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

橫店閻王爺張佳思短影音打工人NPC演員

