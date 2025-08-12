日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

▲日本網紅秋山燿發現台人用LINE習慣感到困惑。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

LINE是台灣人日常生活中最常用的通訊軟體，不僅用於與親友聊天，也被廣泛應用在工作交流。然而，日本網紅秋山燿平近日在社群發文，對台灣人在公務溝通上依賴LINE感到不解，並以自己在日本公司的經驗提出對比，引發網友熱烈討論。

秋山燿平指出，他在日本總公司工作時，所有與業務相關的溝通必須透過公司自有的雲端平台進行，方便統一管理與追蹤紀錄。然而，他發現台灣同事即使知道規定，仍習慣用LINE或直接打電話聯絡，導致資訊無法集中，甚至出現紀錄遺漏的情況。

他直言，不明白為何會在公司規範之外，選擇用同一個私人LINE帳號處理工作事務。若能將帳號區分為「工作」與「私人」兩種，他還能接受；但大部分人並未這樣做，等於休假時只要打開LINE，就可能被工作訊息打斷，「個人來說，我完全不想這樣」。

貼文曝光後，大批台灣網友留言感嘆，認為此現象與職場文化和成本考量有關，「因為老闆想省錢，不願額外投資專用工具」、「用LINE最快找得到人，下班後或假日也能立刻回覆」、「台灣人習慣公私不分，方便但犧牲了休息時間」、「很多人根本不想加同事或老闆的LINE，但不加不行」。也有人諷刺這是台灣職場「追求方便又免費」的寫照。

