減產不減品質　關山草莓園假日吸引親子體驗採果樂

▲台東關山果農堅守無毒栽種迎客。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

縱谷地區多處草莓園自十一月起陸續開放民眾入園採果，其中位於關山鎮的草莓園每逢假日吸引不少親子及遊客前來體驗採果樂趣。不過，果農指出，今年草莓在栽種期間受到氣候異常影響，整體產量較往年減少至少五成，但果實品質仍維持穩定。

關山一家草莓園自上月起對外開放，成為不少家庭假日出遊的順遊景點。儘管產量明顯下滑，但園內成熟草莓色澤與風味表現仍佳，民眾仍可感受親手採摘的樂趣，也讓果園在週休假日持續湧入人潮。

草莓園主人林明河原以種植水稻為主，轉作草莓栽培已超過二十年。每到草莓成熟季節，總能看見他在園區內忙碌照料作物。林明河表示，看見民眾開心採果的模樣，是他務農生活中最大的成就感。即使近年氣候不穩導致產量銳減，他仍秉持「專心做好一件事就算成功」的信念，持續投入草莓栽培。

林明河指出，草莓深受大人與小孩喜愛，無論鮮食或製作甜點、飲品甚至入菜料理，都能品嚐其酸甜風味與營養價值。在栽種與管理過程中，他堅持以無毒方式種植，讓消費者能夠吃得安心、放心。採果期間，不少騎自行車行經環鎮自行車道的遊客，常被草莓香氣吸引而停下腳步，進園體驗採果。

來自台東市區的民眾潘琬緁帶著兩名孩子前往採草莓，她表示，關山就能採到新鮮草莓，不必再遠赴外縣市，孩子也能在田間親自尋找成熟果實，留下難得的親子回憶。林明河則期盼後續天氣穩定，避免持續降雨造成爛果，並希望草莓園能順利開放至農曆春節，邀請民眾到關山旅遊之餘，也能前往環鎮自行車道約八公里處的「青青草莓園」，感受採果的樂趣。

