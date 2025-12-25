　
地方 地方焦點

鄉長建宏恭喜農民建宏！池上二期稻米競賽結果揭曉

▲全國唯一二期稻作品質競賽在池上。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲全國唯一二期稻作品質競賽在池上。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉持續深耕稻米品質，成為全國唯一在第二期稻作仍舉辦稻米品質競賽的鄉鎮。儘管今年二期稻作在收割階段出現產量偏低的情形，但整體米質表現仍維持高水準，展現池上農民對品質的高度要求。

114年度第二期作台灣稻米達人選拔鄉鎮賽，日前於池上鄉多力米故事館舉行。競賽分為香米組及非香米組，各選出十位農民進入決賽，最終各產生金、銀牌得主。其中非香米組金牌由農民余建宏奪得，與池上鄉長林建宏同名，現場出現「建宏恭喜建宏」的有趣畫面；香米組則由參賽長達十二年的農民高盛雄首度摘下金牌，對於多年努力終於獲得肯定，直呼這份榮耀「等了很久」。

池上鄉長林建宏表示，池上與其他鄉鎮不同，每年針對一期、二期稻作皆辦理品質競賽，目的不僅在於選拔優秀農民，更重要的是透過競賽促進農民彼此交流耕作經驗，持續精進栽培技術，讓消費者能享用到品質更穩定、更優良的池上米。本次競賽金牌各取一名，頒發獎座及獎金新台幣二十萬元，銀牌各取四名，頒發獎座及獎金新台幣十萬元。

承辦活動的多力米股份有限公司執行長梁正賢指出，池上鄉稻作以兩期作為主要耕作模式，為維持農民對品質的投入與熱忱，池上鄉公所、池上鄉農會及多力米公司多年來持續合作辦理二期作稻米品質競賽。本屆賽事由池上鄉農會及多力米公司各推派十位農民，分別角逐香米組與非香米組的「池上稻米達人」榮譽。

台東縣議員陳宏宗表示，池上鄉在每期稻作收割後即舉辦品質競賽，展現追求「好還要更好」的農業精神。香米組參賽品種「高雄147號」為台灣深受歡迎的香米品種，由農業部高雄區農業改良場育成，以米粒晶瑩、口感軟Q、黏度佳著稱，煮熟後散發淡雅芋頭香氣，長年在各項稻米競賽中屢獲佳績，亦被稱為「香鑽」或「清香美人米」。

▲全國唯一二期稻作品質競賽在池上。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲非香米組金牌由農民余建宏奪得，與池上鄉長林建宏同名，現場出現「建宏恭喜建宏」的有趣畫面。（圖／記者楊晨東翻攝）

12/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

