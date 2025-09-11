　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵開4.2萬徵小編　手寫招募令「嫌圖醜、你行攏來」掀熱議

▲▼台鐵開出4.2萬元招募社群小編。（圖／翻攝國營台鐵公司臉書）

▲台鐵開出4.2萬元招募社群小編。（圖／翻攝國營台鐵公司臉書）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司今(11日)在臉書上透過一張手寫招募令徵求社群小編，開出4萬2580元月薪，徵求熟悉美編和影像工具處理、喜歡拍照設計者，喊話「嫌台鐵圖醜？你行攏來」。不過筆試要考作文、傳播理論、企管和英文等，而非攝影和美編，遭網友猛酸：「這筆試科目還以為是考大學。」

台鐵公司化後，為讓品牌語言更貼近大眾並吸引年輕族群，今在臉書粉專徵才，貼出一張「手寫招募令」照片，只見一張隨意撕下的紙張上面寫著「嫌台鐵圖醜？你行攏來」，月薪4萬元也劃掉改成4萬2580元。貼文寫著：「台鐵廣播，請支援社群！總覺得台鐵社群的圖少一味？那你就是我們要找的那一位！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵指出，正在尋找勇於接受挑戰的美編設計及攝影，「百年企業的社群招牌，任你盡情發揮創意極限！」招募條件則開出熟悉各種美編及影像工具、期待用設計與影像改變世界、大膽的創意細膩的觀察，不限科系，只要喜歡設計、拍照，歡迎加入台鐵，展現你的創意超能力。

台鐵也公布招考開放報名至9月底，專科以上畢業即可報考，須通過筆試及口試，考試科目則包括作文、傳播理論概要、外國文概要（英文）、企業管理概要，起薪4萬2580元，從業人員經營績效獎金合計最高4.4個月，除勞健保、勞退等基本保障，另享有職工福利等完善措施。

該篇貼文短短6小時內網友留言就超過200則，有網友猛酸：「這筆試科目還以為是考大學」、「還要考試呀，設計的都是在看作品集的」、「考試當小編」、「徵設計，考作文，你認真？？？」，不過小編字太醜也引起熱議，但也有網友說：「字醜引吸到注意，策略成功」、「這篇得分」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」
獨／Lulu、陳漢典婚禮歌手傳是她！　試音畫面曝
為U18聲請解禁赴日6天！法院准一半　辜仲諒提抗告
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／41歲女成吉思汗重訓突倒地！　館長致哀「R.I.P」
台北大樓50人喝屍水！　水塔腐屍「非住戶」身分成謎
21歲女模接旅拍　攝影師誤傳「要拍A片別告訴她」訊息嚇傻
陳漢典轉發昔合照再發聲！「好喜歡這張，我們等到了」
獨／台灣團遇暴動！　躲飯店拍下街頭慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

四叉貓嗆柯P「關1年見不到他爸最後一面」惹議！雪坊：未來拒合作

台鐵開4.2萬徵小編　手寫招募令「嫌圖醜、你行攏來」掀熱議

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

川普盟友遭槍殺　旅美教授曝「美國恐怖現況」：極化政治的悲劇

陳漢典、Lulu「怎做到沒被發現？」　大票1關鍵笑了：不會懷疑

江祖平自揭遭下藥性侵　婦團力挺：沒有同意就是性侵

訪捷克技術博物館見證台捷合作　李遠：願友誼如鐵道延展

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

四叉貓嗆柯P「關1年見不到他爸最後一面」惹議！雪坊：未來拒合作

台鐵開4.2萬徵小編　手寫招募令「嫌圖醜、你行攏來」掀熱議

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

川普盟友遭槍殺　旅美教授曝「美國恐怖現況」：極化政治的悲劇

陳漢典、Lulu「怎做到沒被發現？」　大票1關鍵笑了：不會懷疑

江祖平自揭遭下藥性侵　婦團力挺：沒有同意就是性侵

訪捷克技術博物館見證台捷合作　李遠：願友誼如鐵道延展

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

肯德基「奶黃流心Q蛋撻」中秋限定吃　夾熔岩奶黃餡+彈嫩麻糬

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

【以身作則】李洋上班跑5K！推每日運動30分鐘

生活熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

高雄「F級女店員」日本拍AV！　本尊親自回應了

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

AV女優山岸綺花突宣布引退　8年生涯劃下句點

陽明交大新生群公告：嚴禁廁所打砲　全網暴動

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

更多熱門

相關新聞

高鐵工會反對駕駛艙裝監視器　「不排除抗爭到底」

高鐵工會反對駕駛艙裝監視器　「不排除抗爭到底」

高鐵和台鐵陸續發生過站未停、停車不當事件，交通部長陳世凱日前曾宣布將按照運安會建議，推動台鐵和高鐵駕駛艙加裝監視器，並會與工會溝通。不過高鐵企業工會今發出聲明反對，揚言若交通部執意執行，將會依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底。

超車糾紛竟掏「鑽頭」恐嚇　路人傻眼：高雄人都這麼派

超車糾紛竟掏「鑽頭」恐嚇　路人傻眼：高雄人都這麼派

iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥：可自拍錄影了

iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥：可自拍錄影了

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

台鐵國慶車票開賣破11萬張　未付款座位9/12釋出

台鐵國慶車票開賣破11萬張　未付款座位9/12釋出

關鍵字：

台鐵社群小編徵才招募設計攝影月薪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面