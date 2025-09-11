台鐵開4.2萬徵小編　手寫招募令「嫌圖醜、你行攏來」掀熱議

▲台鐵開出4.2萬元招募社群小編。（圖／翻攝國營台鐵公司臉書）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司今(11日)在臉書上透過一張手寫招募令徵求社群小編，開出4萬2580元月薪，徵求熟悉美編和影像工具處理、喜歡拍照設計者，喊話「嫌台鐵圖醜？你行攏來」。不過筆試要考作文、傳播理論、企管和英文等，而非攝影和美編，遭網友猛酸：「這筆試科目還以為是考大學。」

台鐵公司化後，為讓品牌語言更貼近大眾並吸引年輕族群，今在臉書粉專徵才，貼出一張「手寫招募令」照片，只見一張隨意撕下的紙張上面寫著「嫌台鐵圖醜？你行攏來」，月薪4萬元也劃掉改成4萬2580元。貼文寫著：「台鐵廣播，請支援社群！總覺得台鐵社群的圖少一味？那你就是我們要找的那一位！」

台鐵指出，正在尋找勇於接受挑戰的美編設計及攝影，「百年企業的社群招牌，任你盡情發揮創意極限！」招募條件則開出熟悉各種美編及影像工具、期待用設計與影像改變世界、大膽的創意細膩的觀察，不限科系，只要喜歡設計、拍照，歡迎加入台鐵，展現你的創意超能力。

台鐵也公布招考開放報名至9月底，專科以上畢業即可報考，須通過筆試及口試，考試科目則包括作文、傳播理論概要、外國文概要（英文）、企業管理概要，起薪4萬2580元，從業人員經營績效獎金合計最高4.4個月，除勞健保、勞退等基本保障，另享有職工福利等完善措施。

該篇貼文短短6小時內網友留言就超過200則，有網友猛酸：「這筆試科目還以為是考大學」、「還要考試呀，設計的都是在看作品集的」、「考試當小編」、「徵設計，考作文，你認真？？？」，不過小編字太醜也引起熱議，但也有網友說：「字醜引吸到注意，策略成功」、「這篇得分」。