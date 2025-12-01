　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣經濟不好？他逛新竹巨城、好市多「看見乾爹娘富有程度」

▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹巨城。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多新竹人超常逛巨城，營業額也很驚人。律師黃韋儒在Threads發文，「如果有人告訴你台灣經濟不好，來一趟新竹巨城跟好市多，讓你看見新竹乾爹乾媽的富有程度」，吸引許多人曝光新竹朋友的消費能力，讓眾網友嘆為觀止。

黃韋儒在Threads發文後，在留言處好奇求問「不知道有沒有櫃位朋友分享巨城櫃位的營業額，若涉及機密，可以告知範圍，例如單日營收一千萬元至五千萬元」，或一單最高結帳金額。事後補充留言，某家電櫃位「單日營業額六千萬」，「如果消息來源準確，真的嘆為觀止，難道大家都趁着週年慶把家裡家電全數更新？！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「巨城週年慶第一天營業額就6.3億了…據說這次週年慶的目標是32億，我是覺得會超過不意外」、「座標新竹，黑五以來我家外面從好市多開門到晚上好市多關門，汽車都在排隊，排很長、排好幾圈」、「每次去新竹好市多結帳，花個3000才只有少少幾樣我就好心痛了，但看旁邊的人都是整個推車堆得高高、滿滿，結帳破萬真的很可怕」、「我每次踏入巨城吃個飯，都會莫名其妙噴了快一萬。」

但也有網友分析，「巨城的品牌都是大眾品牌，大家都消費得起，所以業績爆好，每個人都有物慾。巨城可以滿足所有人的購物慾，很聰明」、「其實我只是混個巨城門檻一年免費停車，有時候要採購衣服、帶家人朋友吃飯也很方便。但有錢人是他X的真的多。」

事實上，「Big City遠東巨城購物中心」的臉書小編曾轉發一則Threads文，發文的網友表示，他日前到巨城支援，跟某櫃位的櫃姐聊天，好奇問對方你們今天營業額多少啊？」櫃姐很自然的回答「148」。原PO就納悶「一萬四千八嗎？」對方則說「不是，是148萬？」這讓他聽傻了，原來該櫃一天的營業額就148萬了。

結果，留言處就有人透露，「巨城正常，周年慶的業績才誇張，目標是一天一億，每天破一億都會播達標音樂，周年慶期間天天聽音樂。」巨城小編忍不住轉發笑呼，「你把人嚇到了。」

貼文引發熱論，「這還是沒有奢侈品店的業績」、「厲害的是沒精品還是可以達標」、「巨城的一櫃營業額真的不是隨便幾萬而已」、「大概7年前我曾經去看完早場電影，出來大概12點左右就聽到達標的音樂了…」、「一萬四千八只需要半位客人就搞定了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／朱學恒出獄了！暴瘦現身鞠躬
淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商
快訊／名模吞上億善款！羈押224天500萬交保　限制住居電子
狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇
勞動基金進帳3006億破紀錄！新制勞工帳上賺4.3萬
快訊／退休校長登玉山　失聯4天找到了
長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱：履約保證竟成遮羞布

周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪

「高中為何沒遊樂設施」萬人狂點名盪鞦韆：大人想玩！原因曝

館長切割片瘋傳「黃國昌與我無關」　PTT狂問：鬧翻了？原話曝光

大阪勝尾寺擺TW達摩陣！疑中國女不爽「跨過圍欄破壞」　影片曝

明年春節離島首波釋20.5萬個機位　12/9起陸續開放搶票

台灣經濟不好？他逛新竹巨城、好市多「看見乾爹娘富有程度」

長榮班機遇劇烈亂流「餐盤全飛起來」　3空服員受傷送醫

超商地瓜「她減肥連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

台鐵元旦車票賣出「4.6萬張」　熱門時段仍有空位

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱：履約保證竟成遮羞布

周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪

「高中為何沒遊樂設施」萬人狂點名盪鞦韆：大人想玩！原因曝

館長切割片瘋傳「黃國昌與我無關」　PTT狂問：鬧翻了？原話曝光

大阪勝尾寺擺TW達摩陣！疑中國女不爽「跨過圍欄破壞」　影片曝

明年春節離島首波釋20.5萬個機位　12/9起陸續開放搶票

台灣經濟不好？他逛新竹巨城、好市多「看見乾爹娘富有程度」

長榮班機遇劇烈亂流「餐盤全飛起來」　3空服員受傷送醫

超商地瓜「她減肥連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

台鐵元旦車票賣出「4.6萬張」　熱門時段仍有空位

BABYMONSTER〈Golden〉遭惡評！　原唱「別再貶低和比較」

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

幸福企業！中華電宣布明年每位員工加薪3900元　再加碼4天有薪假

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

YOASOBI臺北大巨蛋2026場次疑遭劇透！維基百科更新日期　全台嗨炸

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱：履約保證竟成遮羞布

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

A＄AP Rocky成香奈兒大使！驚喜「求婚」瑪格麗特庫利、紐約工坊系列倒數

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿不順元兇

吃完飯不舒服！搭捷運前「1小物」必備

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照

更多熱門

相關新聞

汐止好市多限定　免會員卡入場方法曝光

汐止好市多限定　免會員卡入場方法曝光

汐止好市多不用會員卡也能入場？有網友發現，只要入住鄰近的「富信大飯店」，就能憑卡到好市多服務櫃台換取「臨時通行證」，這樣一來，即便不用辦會員卡也能入場購物。

新竹城隍廟工讀生遭砍！2聲押、1交保

新竹城隍廟工讀生遭砍！2聲押、1交保

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

好市多「黑五最後1天優惠」懶人包

好市多「黑五最後1天優惠」懶人包

新竹城隍廟爆砍人械鬥！17歲男臟器外露

新竹城隍廟爆砍人械鬥！17歲男臟器外露

關鍵字：

新竹巨城好市多週年慶營收

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面