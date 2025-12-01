台灣經濟不好？他逛新竹巨城、好市多「看見乾爹娘富有程度」

▲新竹巨城。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多新竹人超常逛巨城，營業額也很驚人。律師黃韋儒在Threads發文，「如果有人告訴你台灣經濟不好，來一趟新竹巨城跟好市多，讓你看見新竹乾爹乾媽的富有程度」，吸引許多人曝光新竹朋友的消費能力，讓眾網友嘆為觀止。

黃韋儒在Threads發文後，在留言處好奇求問「不知道有沒有櫃位朋友分享巨城櫃位的營業額，若涉及機密，可以告知範圍，例如單日營收一千萬元至五千萬元」，或一單最高結帳金額。事後補充留言，某家電櫃位「單日營業額六千萬」，「如果消息來源準確，真的嘆為觀止，難道大家都趁着週年慶把家裡家電全數更新？！」

貼文引發討論，「巨城週年慶第一天營業額就6.3億了…據說這次週年慶的目標是32億，我是覺得會超過不意外」、「座標新竹，黑五以來我家外面從好市多開門到晚上好市多關門，汽車都在排隊，排很長、排好幾圈」、「每次去新竹好市多結帳，花個3000才只有少少幾樣我就好心痛了，但看旁邊的人都是整個推車堆得高高、滿滿，結帳破萬真的很可怕」、「我每次踏入巨城吃個飯，都會莫名其妙噴了快一萬。」

但也有網友分析，「巨城的品牌都是大眾品牌，大家都消費得起，所以業績爆好，每個人都有物慾。巨城可以滿足所有人的購物慾，很聰明」、「其實我只是混個巨城門檻一年免費停車，有時候要採購衣服、帶家人朋友吃飯也很方便。但有錢人是他X的真的多。」

事實上，「Big City遠東巨城購物中心」的臉書小編曾轉發一則Threads文，發文的網友表示，他日前到巨城支援，跟某櫃位的櫃姐聊天，好奇問對方你們今天營業額多少啊？」櫃姐很自然的回答「148」。原PO就納悶「一萬四千八嗎？」對方則說「不是，是148萬？」這讓他聽傻了，原來該櫃一天的營業額就148萬了。

結果，留言處就有人透露，「巨城正常，周年慶的業績才誇張，目標是一天一億，每天破一億都會播達標音樂，周年慶期間天天聽音樂。」巨城小編忍不住轉發笑呼，「你把人嚇到了。」

貼文引發熱論，「這還是沒有奢侈品店的業績」、「厲害的是沒精品還是可以達標」、「巨城的一櫃營業額真的不是隨便幾萬而已」、「大概7年前我曾經去看完早場電影，出來大概12點左右就聽到達標的音樂了…」、「一萬四千八只需要半位客人就搞定了。」