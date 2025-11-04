　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

考題「趴鐵軌聽火車聲」引熱議　台鐵小編崩潰：千萬不要

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲入侵台鐵路線和軌道將可開罰。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵頻傳民眾入侵路線遭列車撞上的死傷意外，不過近日社群平台卻流傳一道考題，描述有人要確定火車是否即將到達會趴在鐵軌上聽聲音，逼出台鐵官方小編親自回覆「拜託千萬不要」。台鐵公司則提醒民眾，此舉會影響行車安全和民眾自身安全，入侵軌道將可開罰。

近來網路社群平台瘋傳一道考題截圖，內容詢問「在電視上，常看到有人要確定火車是否即將到達時，會趴在鐵軌上聽鐵軌的聲音，請問這和用耳朵直接由空氣聽到火車的聲音有何不同？」。

該考題讓網友直呼「老師別鬧了」、「火車司機：那個...可以先不要嗎？我不想要有陰影」、「一生只能聽一次」、「那是直接人身事故欸」。該道考題也逼得台鐵官方小編親自留言回覆「拜託千萬不要」。

而台鐵昨傍晚也剛發生死傷事故，一名男子在南靖至水上間穿越軌道，遭一列142次自強號撞擊，彈往東線，不幸再遭東線一列3029區間快車撞上，該起事故也嚴重影響該區車一度雙線中斷，改採公路接駁，列車大誤點。

台鐵公司發言人、副總劉雙火表示，現在並非蒸汽火車時代，列車行車速度快，若趴在鐵軌上聽聲音，恐危及自身安全，也會影響行車安全，該考題恐怕會嚴重誤導民眾，呼籲民眾不可入侵路線和軌道。

劉雙火強調，根據《鐵路法》規定，行人或車輛不得侵入軌道、軌道橋梁及隧道，違反規定入侵者，可處新台幣1萬至5萬元罰鍰；若影響行車安全，依照情節不同，最高可開罰50萬元。

11/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」
驚悚畫面曝！車身解體噴斷兩截…駕駛慘死
謝侑芯遺體「已剖驗」在太平間　家屬近日抵大馬
快訊／國道「軍卡撞軍卡」！　來不急煞車
快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」死亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台鐵考題鐵軌小編死傷事故安全

