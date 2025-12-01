逛巨城突下雨！騎士牽車見「安全帽有驚喜」　網讚爆：比男友貼心

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛巨城突下雨！牽車竟見「安全帽被套塑膠袋」　網讚：比男友貼心

▲▼ 。（圖／@chiao_wei0702、@pei__0621、@daimei_0508授權引用）

▲安全帽居然被套塑膠袋。（圖／@chiao_wei0702、@daimei_0508授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多騎士來說，最怕就是車停好卻突然下雨，等到要牽車，掛在外面的安全帽已經變「魚缸」。昨日就有幾位網友發文分享，自己逛巨城時，外頭突然下起雨，本來還擔心安全帽會濕透，結果沒想到，安全帽竟已經被套上塑膠套，「太貼心了吧巨城！」巨城小編也幽默回應此事。

網友「@chiao_wei0702」在Threads上表示，因為巨城正好有周年慶活動，所以停車場早已停滿，只能停到室外。當時她逛到一半，就注意到外面正在下雨，本來心想安全帽肯定濕透了，結果沒想到，「一逛完出來看到安全帽～都被套上塑膠套！太貼心了吧巨城」。另名網友「@pei__0621」也發文直呼，「比男朋友貼心的只有巨城，雨天還幫安全帽戴套」。

▲▼ 。（圖／@chiao_wei0702、@pei__0621、@daimei_0508授權引用）

▲安全帽不會變「魚缸」了。（圖／@pei__0621授權引用）

網友「@daimei_0508」也在Threads上發文表示，巨城太貼心了，她逛街逛到沒有注意下雨，結果到了外頭，發現戶外停車區的每個安全帽，都已經被套好塑膠袋了，「怎麼這麼好！」她也在串文底下補充，若去逛SOGO百貨新竹店，「12/8之前，聽到下雨歌，會冷的話可以去1樓櫃檯領暖暖包唷！」

從SOGO百貨 新竹店的Threads可見活動方式，11月27日至12月8日，若聽到下雨歌、覺得很冷，可以透過官方LINE輸入當日日期+關鍵字（如1127暖暖包），拿到暖暖包兌換券後，可至1樓服務台兌換，每日限量400片。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／sogohsinchu）

▲還有百貨提供暖暖包。（圖／翻攝自Threads／sogohsinchu）

另外，巨城小編看到「安全帽」的貼文後，也回應「我是孝順爸媽的好寶寶！」甚至在臉書粉專上開玩笑，「真的不好意思，又寵壞你們了」。

貼文底下，就讓大票網友直呼，「好了啦，刷卡的地方在哪裡？（掏）」、「貼心到一個不像話」、「我昨天騎去到時候剛好看到，超貼心的」、「想出這個貼心舉動的同仁必須加薪」、「有巨城誰還需要男女朋友」、「乾爹乾媽的帽帽要顧好」、「比我老公還貼心」、「我的魚缸沒有水了」。

本文經@chiao_wei0702@pei__0621@daimei_0508授權引用

在 Threads 查看
在 Threads 查看
在 Threads 查看
很多新竹人超常逛巨城，營業額也很驚人。律師黃韋儒在Threads發文，「如果有人告訴你台灣經濟不好，來一趟新竹巨城跟好市多，讓你看見新竹乾爹乾媽的富有程度」，吸引許多人曝光新竹朋友的消費能力，讓眾網友嘆為觀止。

