政治 政治焦點

北車攻擊事件善後出爐　許淑華：3死每人600萬、11傷醫療全包

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲北捷19日發生隨機砍人事件，造成嫌犯在內共4死11傷。（圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北車站與中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，造成3人死亡、11人受傷。民進黨台北市議員許淑華今（22）日晚間表示，北市府將對3名死者各給予600萬元撫卹金，11名傷者醫療費用則由市府全數協助，相關預算市議會也將全力配合，盼在悲傷之後，陪伴社會一起往前走。

許淑華今（22）日晚間在臉書發文表示，她以市議會民政委員會召集人身分，全力協助市府處理善後事宜，盼在悲傷之後，陪伴台灣一起前進，今日民政委員會會議開始前，她與市議員同仁、市府公務人員一同默哀一分鐘致意，隨後會議重點聚焦在受害者撫卹、醫療與保險等後續處理，北市府相關預算安排，市議會也將全力協助。

▲▼許淑華出席動保記者會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲北市議員許淑華。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

11傷醫療全包、3死每人600萬

許淑華說明，會議結論之一是11名受傷民眾的醫療費用，將由台北市政府全數協助。她也建議市府，因案發地點在台北市，不論傷者戶籍或就醫地點為何，只要提出相關醫療單據，都應給予協助。

至於不幸身亡的3名民眾，北市府將提供每人600萬元撫卹金，相關喪葬費用也將由市府全額負擔，希望在制度允許的範圍內，給予家屬最大的支持。

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，其中蕭姓保全家屬抵達馬偕醫院認屍。（圖／ETtoday攝影中心）

▲蕭姓保全家屬。（圖／ETtoday攝影中心）

保險理賠有別　蕭姓死者仍待解套

在保險理賠部分，許淑華表示，余姓死者案發於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬元保險理賠；王姓死者案發地點在誠品南西店，已與誠品公司確認，將協助申請公司保險。

不過，蕭姓死者因案發時正在騎車、位於道路上，目前難以適用現行保險理賠範圍。許淑華坦言這點「非常痛心與遺憾」，她也承諾將持續與北市府溝通，尋找合法可行的協助方案，幫助家屬度過難關。

此外，許淑華也補充，本案受害者可依《犯罪被害人權益保障法》第57條規定，透過犯罪被害人保護協會申請補償金，每人最高180萬元。

許淑華最後感謝跨黨派議員、法制局等單位的協助，強調將持續與市府合作，盼能撫平這起事件對社會造成的傷害。

12/20 全台詐欺最新數據

北車攻擊事件善後出爐　許淑華：3死每人600萬、11傷醫療全包
張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」
丟丟妹「心臟劇痛」送急診！　直播消失
平安夜送肉粽！　罕見走「河床」送出海

