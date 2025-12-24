葉丙成違反《性侵害防治法》挨罰5萬　教育部：尊重北市府裁處

▲葉丙成遭北市府開罰5萬元。（資料照／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部前次長葉丙成捲入性平洩密事件，儘管教育部性平會調查認定未違反《性別平等教育法》，但卻遭台北市政府以違反《性侵害犯罪防治法》開罰。教育部今（24日）表示，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部尊重北市府行政裁處，將持續精進校園性別事件處理機制，強化各級學校及相關人員之法治與性別意識，並維護當事人權益。

教育部前政務次長葉丙成在今年4月涉入性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反《性別平等教育法》，但葉丙成仍辭職返回台大任教。近日台北市社會局以違反《性侵害犯罪防治法》保密規定為由，對葉丙成開罰5萬元。

對北市府開罰，教育部表示，教育部性別平等教育委員會調查認定，葉丙成非本案性平委員、調查小組成員或程序參與者，相關行為未涉及《性平法》所規範之調查處理職務範圍，故認定未違反《性平法》第23條、第24條規定。

至於本案涉及《性侵害犯罪防治法》保密責任，教育部指出，尊重台北市政府依職權所為的行政裁處；各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部予以尊重。

教育部指出，未來將持續精進校園性別事件處理機制，針對性別事件相關法規、被害人隱私保護、資訊揭露界線等面向，強化各級學校及相關人員的法治與性別意識，落實教育宣導與性別事件防治工作，維護當事人權益。