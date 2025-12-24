　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葉丙成違反《性侵害防治法》挨罰5萬　教育部：尊重北市府裁處

▲▼教育部次長葉丙成出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲葉丙成遭北市府開罰5萬元。（資料照／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部前次長葉丙成捲入性平洩密事件，儘管教育部性平會調查認定未違反《性別平等教育法》，但卻遭台北市政府以違反《性侵害犯罪防治法》開罰。教育部今（24日）表示，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部尊重北市府行政裁處，將持續精進校園性別事件處理機制，強化各級學校及相關人員之法治與性別意識，並維護當事人權益。

教育部前政務次長葉丙成在今年4月涉入性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反《性別平等教育法》，但葉丙成仍辭職返回台大任教。近日台北市社會局以違反《性侵害犯罪防治法》保密規定為由，對葉丙成開罰5萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對北市府開罰，教育部表示，教育部性別平等教育委員會調查認定，葉丙成非本案性平委員、調查小組成員或程序參與者，相關行為未涉及《性平法》所規範之調查處理職務範圍，故認定未違反《性平法》第23條、第24條規定。

至於本案涉及《性侵害犯罪防治法》保密責任，教育部指出，尊重台北市政府依職權所為的行政裁處；各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部予以尊重。

教育部指出，未來將持續精進校園性別事件處理機制，針對性別事件相關法規、被害人隱私保護、資訊揭露界線等面向，強化各級學校及相關人員的法治與性別意識，落實教育宣導與性別事件防治工作，維護當事人權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

「89為何不去擋砍人嫌犯」？他神回：我們看起來會去誠品嗎

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

「89為何不去擋砍人嫌犯」？他神回：我們看起來會去誠品嗎

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元優惠

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

揚智參與安瑞-KY私募案深化策略結盟　搶攻印度70%電信市佔

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

【還真的有禮物！】偶遇機車版聖誕老公公　下秒一把糖果飛過來XD

生活熱門新聞

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

喝大骨湯沒用！營養師破解國人補鈣迷思

更多熱門

相關新聞

教育部前次長葉丙成洩性平受害人個資　北市府開罰5萬元

教育部前次長葉丙成洩性平受害人個資　北市府開罰5萬元

教育部前次長、台大教授葉丙成涉洩漏校園性平案某受害人個資，北市社會局以違反《性侵害犯罪防治法》保密規定為由，對葉丙成開罰5萬元。

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

藍白立委刪北士科電網預算　綠問蔣萬安配套措施？

藍白立委刪北士科電網預算　綠問蔣萬安配套措施？

輝達北士科農曆年前簽約　蔣曝最新進度

輝達北士科農曆年前簽約　蔣曝最新進度

關鍵字：

葉丙成教育部台大性平案北市府

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面