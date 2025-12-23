　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部前次長葉丙成洩性平受害人個資　北市府開罰5萬元

▲▼台大校長候選人、台大電機系教授葉丙成。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部前次長、台大電機系教授葉丙成遭北市府裁罰。（資料照／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

教育部前次長、台大教授葉丙成涉洩漏校園性平案某受害人個資，北市社會局以違反《性侵害犯罪防治法》保密規定為由，對葉丙成開罰5萬元。

今年4月時任教育部次長的葉丙成在社群媒體揭露性平案當事人個資，教育部5月將葉丙成移交性平會，歷經3個月調查，認定葉丙成並非《性別平等教育法》規範的性別事件案調查成員或相關主管、無職務關聯，沒有違反《性平法》規定。不過葉丙成8月仍決定請辭次長職務，回到台大任教。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市社會局今表示，此案陳情人9月向衛福部長信箱陳情，函轉北市府調查後，認定受處分人違反《性侵害犯罪防治法》規定，處5萬元罰鍰，裁處書已在昨天寄出。

根據中央社報導，衛福部保護服務司長張秀鴛表示，此案在民眾檢舉後，按照《性侵害犯罪防治法》規定，任何人不得以媒體或其他方法，公開或揭露被害人的姓名，及其他足資識別身分資訊，並依同法第48條處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

張秀鴛表示，因為被害人所在地為台北市，因此由北市府按照裁量準則，包括受裁罰人是否為初次、社會影響力等。以這個案子為例，葉丙成具政治人物、學校教授等身分，影響力是大的，因此北市開罰5萬元，接下來就是做成行政處分，若受裁罰人對於這個行政處分有任何異議可提出訴願由衛福部召開訴願會，但目前尚未接到訴願。

葉丙成針對此事僅回應：「目前我沒收到任何通知，很感謝關心。」 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思
花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站設立悼念牆
張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

教育部前次長葉丙成洩性平受害人個資　北市府開罰5萬元

趙婷曝友人「留50萬房貸」不還！背後原因曝光　竟能降低遭詐風險

孩童玩「彈弓飛鏢」臉被割開！慘送醫縫針　家長心痛籲：提高警覺

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

教育部前次長葉丙成洩性平受害人個資　北市府開罰5萬元

趙婷曝友人「留50萬房貸」不還！背後原因曝光　竟能降低遭詐風險

孩童玩「彈弓飛鏢」臉被割開！慘送醫縫針　家長心痛籲：提高警覺

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

柬埔寨要求停火談判「改至吉隆坡」！泰國拒絕：須依雙邊機制進行

中美貿易摩擦退潮　亞洲新興經濟體面臨結構性變局

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

賈永婕推101光雕遭疑「國難當前不宜舉辦」　釣出本人親回

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

【張文犯案全過程曝】5度變裝騎2交通工具　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

變天！　「全台有雨」時間曝

冬至後「五大強運生肖」　

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

男嗑宵夜吃到刀片饅頭　衛生局出手了

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

南投74歲婦違規過馬路　遭70歲女駕駛撞倒翻滾

南投74歲婦違規過馬路　遭70歲女駕駛撞倒翻滾

南投縣埔里鎮23日發生一起交通事故，1名74歲李姓婦人在中華路穿越馬路時，遭由70歲黃姓婦人駕駛的黑色轎車撞擊，李婦痛得倒地不起，幸經送醫治療無生命危險。不過李婦雖然遭撞受傷，但警方調查後認為，事發地點附近就有行人穿越道，李婦卻未依規通行，要開罰500元罰鍰；警方初步認為雙方均未注意人車來往狀況，詳細肇事原因及責任歸屬由交大分析釐清。

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

行政院拍板國安法修法　網路鼓吹戰爭言論將重罰100萬

行政院拍板國安法修法　網路鼓吹戰爭言論將重罰100萬

藍白立委刪北士科電網預算　綠問蔣萬安配套措施？

藍白立委刪北士科電網預算　綠問蔣萬安配套措施？

關鍵字：

標籤:葉丙成性平案北市府罰鍰個資洩露

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

更多

最夯影音

更多
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面