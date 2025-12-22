　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」

▲▼張文手中的汽油彈，疑似是恐怖的「燒夷彈」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張文入住的旅館宛如小型軍火庫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、柯振中／台北報導

27歲兇嫌張文19日在北捷台北車站、中山商圈犯下恐怖攻擊事件，造成嚴重傷亡，也導致台人恐慌。後續經過調查，發現張文手中的汽油彈為殺傷力強大的「燒夷彈」，且除了逞凶時使用的長刀外，戰術背心上還掛了3把長刀及噴槍，專家研判當時墜樓並非為了輕生，而是想要逃亡。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

犯案前行蹤

根據調查，張文在犯案前3天前往南京西路的旅館辦理入住，預定的退房時間為20日。等到19日當天，張文先是到3處縱火，又到原租住的中正區租屋處縱火，接著換上雨衣，帶著裝滿汽油彈的行李箱，前往北捷地下街犯案。

▲▼張文在行兇前折返回租屋處縱火。北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼張文在行兇前折返回租屋處縱火。（圖／ETtoday資料照）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

張文在北捷台北車站投擲17顆煙霧彈、3瓶汽油彈，並且砍殺了57歲余姓男子後，又換裝混入人群逃逸，接著又折返回旅館補充裝備，前往中山商圈的誠品南西店犯下兇案，最終墜樓身亡。

墜樓非輕生？

警方持續調查，發現張文在墜樓身亡前，將身上穿著的戰術背心脫下，背心上還掛有3把長刀、噴槍。專家因此研判，張文當下會脫戰術背心墜樓，可能是為了避免遭刀具刺傷，因此墜樓的動機不是輕生、而是想要逃跑。

▲▼張文手中的汽油彈，疑似是恐怖的「燒夷彈」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼專家研判，張文脫下戰術背心墜樓，疑似是為了避免被刀具刺傷，當下可能並不想死。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文手中的汽油彈，疑似是恐怖的「燒夷彈」。（圖／記者張君豪翻攝）

旅館成前進基地

此外，警方搜索張文租住的旅館房間（前進基地），發現裡面還有裝箱的11瓶汽油彈、床上也擺放了4瓶汽油瓶，房內更是搜出各種刀具，儼然是小型的軍火庫。

▲▼張文手中的汽油彈，疑似是恐怖的「燒夷彈」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文租住的旅館當中有大量的汽油彈、刀具等物，儼然小型軍火庫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文手中的汽油彈，疑似是恐怖的「燒夷彈」。（圖／記者張君豪翻攝）

疑仿製燒夷彈

而張文手中的汽油彈內部有白色沉積物，疑似是學習「燒夷彈」（凝固汽油彈，以縱火為目的的炸彈）的方式自製物品。不過，專家研判張文可能是製作失敗，導致內部產生大量的沉積物。

▼專家研判，張文手中的汽油彈，疑似是仿製恐怖的「燒夷彈」，不過製作失敗導致產生大量沉澱物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文手中的汽油彈，疑似是恐怖的「燒夷彈」。（圖／記者張君豪翻攝）

燒夷彈殺傷力

這種凝固型汽油彈一旦碰到人體，燃燒物會附著在人體表面上持續燃燒，殺傷力相當驚人，越戰期間曾被投入使用，甚至因此出現「燒夷彈女孩」（本名《戰爭的恐怖》（The Terror of War））的照片，後來是50個國家1983年簽署《特定常規武器公約》，禁止在有平民的地點使用燒夷彈，這款武器才逐漸退出歷史的舞台。

刀具來源曝光

除此以外，張文在北捷台北車站、中山商圈殺害民眾使用的刀具，也被認出是《浴血任務2》當中出現的「牙籤刀」（Toothpick）仿品，殺傷力十分強大。

▼張文逞凶時所使用的刀具，疑似是牙籤刀的仿品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文手中的汽油彈，疑似是恐怖的「燒夷彈」。（圖／記者張君豪翻攝）

北車攻擊事件善後出爐　許淑華：3死每人600萬、11傷醫療全
張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」
丟丟妹「心臟劇痛」送急診！　直播消失
平安夜送肉粽！　罕見走「河床」送出海
快訊／法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

北捷恐攻燒夷彈汽油彈軍火庫張文

