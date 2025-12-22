陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨前立委陳以信今（22日）宣布停止爭取黨內2026台南市長提名，並會協助藍委、國民黨台南市黨部主委謝龍介贏得勝選。對此，謝龍介表示，他很感謝陳以信這段期間的投入，當民進黨初選打得風風火火當中，確實也是讓台南的鄉親對國民黨有更多關注，也做出了貢獻，「我個人也對他很敬佩」，彼此未來會攜手團結，迎向最後的終戰。

陳以信10月宣布爭取國民黨提名參選2026台南市長，強碰謝龍介，國民黨敲定周三公布台南、高雄、屏東艱困選區提名人名單。不過，陳以信22日下午突於國民黨中央黨部舉行記者會表示，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這2個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果。

陳以信說，國民黨鄭麗文主席已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，並誠心祝福謝龍介獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝贏得勝選。

對此，謝龍介回應，他很感謝陳以信這段期間的投入，當民進黨初選打得風風火火當中，確實也是讓台南的鄉親對國民黨有更多關注，也做出了貢獻，「我個人也對他很敬佩」，彼此未來會攜手團結，迎向最後的終戰。民進黨已經在台南執政32年，鄉親不斷想要改變，雖然是很艱苦的選戰，但他會團結所有的一切可以團結的力量，迎向未來的勝利。

對於是否已跟陳以信致電？謝龍介說，還沒有，他剛剛從直播現場過來，會跟陳打個電話，而陳也提出一些政見，有的鄉親也覺得不錯，可行的話，他也會納入市政的一個重要建設目標。謝龍介也說，他沒有拿到內參民調，那是由黨中央做的，今天以前他是不曉得，早上才知道陳以信兄要出來開記者會，他到中午才知道這結果。

媒體詢問是否有接到鄭麗文的電話，謝龍介表示，秘書長有打給他，並說要陪陳以信開記者會，他謝謝秘書長的努力，因為主席跟秘書長做了各項整合、內參民調，且台南是賴清德的本命區，所以他最後一定會使盡全力，雖然現在看起來好像沒有風浪，但其實是暗潮洶湧，賴清德一定會用其畢生所有功力在台南，「我知道這戰會很艱辛，但是我們毫不畏懼」，會勇往直前、堅持到底，爭取最後的勝利。