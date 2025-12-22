　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨前立委陳以信今（22日）宣布停止爭取黨內2026台南市長提名，並會協助藍委、國民黨台南市黨部主委謝龍介贏得勝選。對此，謝龍介表示，他很感謝陳以信這段期間的投入，當民進黨初選打得風風火火當中，確實也是讓台南的鄉親對國民黨有更多關注，也做出了貢獻，「我個人也對他很敬佩」，彼此未來會攜手團結，迎向最後的終戰。

陳以信10月宣布爭取國民黨提名參選2026台南市長，強碰謝龍介，國民黨敲定周三公布台南、高雄、屏東艱困選區提名人名單。不過，陳以信22日下午突於國民黨中央黨部舉行記者會表示，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這2個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果。

陳以信說，國民黨鄭麗文主席已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，並誠心祝福謝龍介獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝贏得勝選。

對此，謝龍介回應，他很感謝陳以信這段期間的投入，當民進黨初選打得風風火火當中，確實也是讓台南的鄉親對國民黨有更多關注，也做出了貢獻，「我個人也對他很敬佩」，彼此未來會攜手團結，迎向最後的終戰。民進黨已經在台南執政32年，鄉親不斷想要改變，雖然是很艱苦的選戰，但他會團結所有的一切可以團結的力量，迎向未來的勝利。

對於是否已跟陳以信致電？謝龍介說，還沒有，他剛剛從直播現場過來，會跟陳打個電話，而陳也提出一些政見，有的鄉親也覺得不錯，可行的話，他也會納入市政的一個重要建設目標。謝龍介也說，他沒有拿到內參民調，那是由黨中央做的，今天以前他是不曉得，早上才知道陳以信兄要出來開記者會，他到中午才知道這結果。

媒體詢問是否有接到鄭麗文的電話，謝龍介表示，秘書長有打給他，並說要陪陳以信開記者會，他謝謝秘書長的努力，因為主席跟秘書長做了各項整合、內參民調，且台南是賴清德的本命區，所以他最後一定會使盡全力，雖然現在看起來好像沒有風浪，但其實是暗潮洶湧，賴清德一定會用其畢生所有功力在台南，「我知道這戰會很艱辛，但是我們毫不畏懼」，會勇往直前、堅持到底，爭取最後的勝利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

防跨年恐攻！北市26號大規模演練　市府轉運站、捷運站登場

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署聲援5位大法官

台日友好！台灣女婿參議員、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

幕後／張顯耀任藍執行長「督導南部」爆反彈　遭洗臉「不歡迎」

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：提案當兒戲只為違憲問答

橘色惡魔、翡翠騎士赴高雄、嘉義　台灣一系列演出落幕

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

劉世芳稱貿然發細胞簡訊引恐慌　蔣萬安：依程序報請中央核可

賴清德接見萩生田光一　「感謝高市首相對台海和平穩定的重視」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

防跨年恐攻！北市26號大規模演練　市府轉運站、捷運站登場

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署聲援5位大法官

台日友好！台灣女婿參議員、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

幕後／張顯耀任藍執行長「督導南部」爆反彈　遭洗臉「不歡迎」

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：提案當兒戲只為違憲問答

橘色惡魔、翡翠騎士赴高雄、嘉義　台灣一系列演出落幕

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

劉世芳稱貿然發細胞簡訊引恐慌　蔣萬安：依程序報請中央核可

賴清德接見萩生田光一　「感謝高市首相對台海和平穩定的重視」

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

政治熱門新聞

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

在中山遭張文砍傷　女患者同樣是無名英雄

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

還原大罷免發起始末　柯建銘每周向賴清德報告

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

更多熱門

相關新聞

幕後／張顯耀任藍執行長「督導南部」爆反彈　遭洗臉「不歡迎」

幕後／張顯耀任藍執行長「督導南部」爆反彈　遭洗臉「不歡迎」

國民黨智庫、國家政策研究基金會日前召開董事會改選，但執行長一職仍懸缺，但據了解，國民黨主席鄭麗文已聘任前立委張顯耀擔任副主席兼南部智庫執行長督導南部選情，消息一出引爆黨內爭議。而據傳張顯耀拜訪高雄市議會國民黨團時，慘遭冷眼相待，於前立法院長王金平在高雄舉辦感恩餐會上更直接當眾被洗臉，「這裡不歡迎你！」

陳以信宣布停止爭取提名　全力輔選謝龍介

陳以信宣布停止爭取提名　全力輔選謝龍介

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

關鍵字：

謝龍介陳以信國民黨台南市長

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面