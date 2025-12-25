彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

▲環境部長彭啓明（中）帶領主管使用Gemini 3、NotebookLM等AI軟體，讓工作更有效率。（圖／記者許敏溶攝）

環境部長彭啓明走在AI浪潮前端，除自己使用Gemini 3、NotebookLM等AI軟硬體外，也在環境部內大力推動。根據環境部統計，截至今年11月為止，環境部超過一半主管使用上述AI軟體，每月使用人數則成長1.1倍，每月使用次數更成長2.5倍，另環境部也成立AI司，導入AI進行空品監測，並利用AI抓污染元凶，提升跨域整合及提升環境治理效能。

隨著ChatGPT問世，也引爆全球大AI時代。隨後Gemini、NotebookLM等AI軟體工具接力報到，也改變職場生態。環境部長彭啓明就是AI軟體深度使用者，也帶領數位知能培力計畫推動。另今年10月成立「環境資訊科技司（AI司）」，將AI導入環境治理並提升效能，進行跨域整合、提升效率、服務升級，在數據運用部份，透過AI即可掌握空品預測與變化。

彭啓明表示，環境部已規劃辦理數位知能培力教育訓練，提升同仁使用Gemini/NotebookLM等AI工具數位知能，以利同仁結合AI技術與環境資料治理專業，強化治理效能。例如今年3月及10、11月，已辦理4場次，環境部與所屬單位共有1124人次參訓，除安排專業講師外，並邀請各單位資深科組長主管人員進行Gemini/NotebookLM業務應用分享。

根據環境部統計，從今年3月Gemini 2.0推出，到今年11月Gemini 3.0推出為止，環境部與所屬單位每月使用人數，由302人增加至649人，成長1.1倍，每月使用次數則由9846人次，增加到3.5萬人次，成長2.5倍。另到今年11月為止，使用人數已經超過5成，其中單位主管人員共150人，使用比率達54%，每月使用8782次，職員則有503人，使用比率達49%，總數達2.6萬次。

為了加速環境部使用上述軟體，彭啓明表示，環境部還規劃每年辦理一次「AI創新智慧應用競賽」，區分為團體組與個人組競賽，希望藉此加速擴散AI應用廣度與深度。另各司署環境法規資料蒐尋需求，也優先使用同仁專屬Gemini、NotebookLM作為整理工具，並以環境領域專業，進行複核確認資料的正確性及完整性。而透過AI軟體讓同仁可以更聰明有效率完成工作，也打破「當長官只剩一張嘴」的印象。