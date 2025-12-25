　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

▲▼環境部長彭啓明（中）表示，光復鄉污泥總量恐超過一萬噸。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部長彭啓明（中）帶領主管使用Gemini 3、NotebookLM等AI軟體，讓工作更有效率。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部長彭啓明走在AI浪潮前端，除自己使用Gemini 3、NotebookLM等AI軟硬體外，也在環境部內大力推動。根據環境部統計，截至今年11月為止，環境部超過一半主管使用上述AI軟體，每月使用人數則成長1.1倍，每月使用次數更成長2.5倍，另環境部也成立AI司，導入AI進行空品監測，並利用AI抓污染元凶，提升跨域整合及提升環境治理效能。

隨著ChatGPT問世，也引爆全球大AI時代。隨後Gemini、NotebookLM等AI軟體工具接力報到，也改變職場生態。環境部長彭啓明就是AI軟體深度使用者，也帶領數位知能培力計畫推動。另今年10月成立「環境資訊科技司（AI司）」，將AI導入環境治理並提升效能，進行跨域整合、提升效率、服務升級，在數據運用部份，透過AI即可掌握空品預測與變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啓明表示，環境部已規劃辦理數位知能培力教育訓練，提升同仁使用Gemini/NotebookLM等AI工具數位知能，以利同仁結合AI技術與環境資料治理專業，強化治理效能。例如今年3月及10、11月，已辦理4場次，環境部與所屬單位共有1124人次參訓，除安排專業講師外，並邀請各單位資深科組長主管人員進行Gemini/NotebookLM業務應用分享。

根據環境部統計，從今年3月Gemini 2.0推出，到今年11月Gemini 3.0推出為止，環境部與所屬單位每月使用人數，由302人增加至649人，成長1.1倍，每月使用次數則由9846人次，增加到3.5萬人次，成長2.5倍。另到今年11月為止，使用人數已經超過5成，其中單位主管人員共150人，使用比率達54%，每月使用8782次，職員則有503人，使用比率達49%，總數達2.6萬次。

為了加速環境部使用上述軟體，彭啓明表示，環境部還規劃每年辦理一次「AI創新智慧應用競賽」，區分為團體組與個人組競賽，希望藉此加速擴散AI應用廣度與深度。另各司署環境法規資料蒐尋需求，也優先使用同仁專屬Gemini、NotebookLM作為整理工具，並以環境領域專業，進行複核確認資料的正確性及完整性。而透過AI軟體讓同仁可以更聰明有效率完成工作，也打破「當長官只剩一張嘴」的印象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市低溫特報！　今晚明晨急凍跌破10度
「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人！　男收押理由曝光
金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼
564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚
23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故
救少子女化！藍白共推「台灣未來帳戶」　一設立12歲以下童就有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

藍議員突被封鎖！詹江村酸民進黨：可控制小紅書，無法控制臉書？

台中女突變壯！手臂冒「壯觀二頭肌」　竟是巨型脂肪瘤

快訊／10:44台東規模4地震　「南部有感」最大震度3級

入夜低溫探12度　今明天3地防較大雨勢

564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚

台中人快看！運動中心門口「哈菸」將開罰　最高恐噴1萬

彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

郵局員工春節8千職福金創新高　台鐵明年多放「生日假」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

藍議員突被封鎖！詹江村酸民進黨：可控制小紅書，無法控制臉書？

台中女突變壯！手臂冒「壯觀二頭肌」　竟是巨型脂肪瘤

快訊／10:44台東規模4地震　「南部有感」最大震度3級

入夜低溫探12度　今明天3地防較大雨勢

564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚

台中人快看！運動中心門口「哈菸」將開罰　最高恐噴1萬

彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

郵局員工春節8千職福金創新高　台鐵明年多放「生日假」

藍白推台灣未來帳戶！18歲最低能拿33.9萬　若家長提撥會有稅捐扣抵

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

抽到會偷笑！UNIQLO、小CK　10款神級交換禮物清單最低300元買到

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人　嘴秋男收押理由曝光

毛孩平安最重要！狂犬病風險未除　今年仍驗出鼬獾染病、4名飼主挨罰

【裁定不羈押】34歲男嗆「教訓社會」士院：媽媽帶回家看管

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

冬天「勃起反應慢」　泌尿醫曝警訊

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃餐具全掃落

北台灣今晚急凍「最冷時刻」曝　第2波冷氣團籠罩

自強號集電弓扯落電線　台鐵中斷近3小時

更多熱門

相關新聞

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

AI（人工智慧）浪潮席捲全球，各種AI軟硬體也融入民眾生活。環境部長彭啓明走在時代尖端，日前戴著「智慧眼鏡」現身記者會，展示直播與處理公務等功能，更坦言已離不開Gemini 3、NotebookLM、ChatGPT等AI工具，利用上述工具讀報告、整理數據與進行分析，並製作簡報，讓自己可以更聰明且有效率完成工作。

澎湖人免飛本島！東森REGAL SPA獻給鄉親頂級服務

澎湖人免飛本島！東森REGAL SPA獻給鄉親頂級服務

迎戰AI與ESG浪潮嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

迎戰AI與ESG浪潮嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

政治惡鬥如何成為台灣AI競爭力的最大風險？　

政治惡鬥如何成為台灣AI競爭力的最大風險？　

AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

關鍵字：

彭啓明AIGemini、NotebookLM

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

金莎被小19歲男友求婚！

土耳其出現近7百個天坑！

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面