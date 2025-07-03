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爆柯帶政治獻金回家！陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

▲▼陳佩琪。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳佩琪年初提告許富舜、鄭淑心加重誹謗出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

醫師許富舜與鄭淑心曾在2014年協助柯文哲競選台北市長，年初因分別指控柯把現金帶回家、友人反映捐款沒拿到捐款收據，柯妻陳佩琪因此控告2人涉嫌妨害名譽。今(3日)台北地檢署偵結，認2人所述尚非無據，予以不起訴處分。

陳佩琪告訴意旨指出，許男在今年1月5日，於臉書上留言稱自己在2014年協助柯文哲建置線上政治獻金系統時，「當時我真心認為柯醫師能成為清廉政治的典範，拒絕不明來源的金錢，然而，事實卻是，在那年，我親眼見到這些金額被帶回家」、「如果您們選擇不收取不明政治獻金」，並向記者宣稱「可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了」等語。

鄭女部分，則是在今年1月5日接受媒體採訪時，宣稱「柯當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給柯妻陳佩琪，近期有人反映，當時捐款卻沒拿收據」，疑暗指陳佩琪收取政治獻金未申報，故陳提告控訴2人涉犯加重誹謗罪。

偵查時2人皆否認犯罪，許男稱當年柯文哲參選台北市長，他幫忙建置線上政治獻金的電子金流系統，今年看到柯文哲的起訴書後，心中有很多感觸，因此在臉書發文，就他自己的回憶裡，他曾陪柯參加募款餐會及返回柯的家，有看到牛皮紙疑似現金的包裝，因為柯的起訴書記載其有將選舉補助款納入名下運用，他才會如此評價。

▲▼鄭淑心於臉書上傳11分20秒影片，爆料柯文哲2015年積極尋找中國國家主席習近平的對口。（圖／翻攝自Facebook／鄭淑心）

▲鄭淑心今年初稱友人捐款給柯，卻沒拿到收據挨告誹謗。（圖／翻攝自Facebook／鄭淑心）

鄭女表示，她曾擔任2014年台北市長之募款委員會執行長，政治獻金帳戶存摺是陳佩琪保管，她幫柯辦了2次募款餐會，第2次是她把錢拿去柯文哲家裡給陳佩琪清點，她受訪內容就是在敘述上開內容，並沒有任何影射。

經查，許男提出協助柯文哲打選戰之幕僚團隊所撰「翻轉選戰的流浪狗團隊」一書中，確實有部分節錄內容與其所述相同，可認許男所言乃親自見聞，尚非虛妄。雖非得免於事前查證義務，惟本案查無證據足認其具明知或重大輕率之惡意情形下，應維護許男就事實性言論的合理發表空間；引述史書華未收到政治獻金收據一事，過去的媒體採訪中本人確實提過此事，許男僅為引述他人所言。

曾在鄭女底下協助柯文哲募款助理工作之蔡姓證人表示，幾次的募款餐會中，她會將募得現金交給柯文哲競選辦公室，有一場是將錢直接交給陳佩琪，當時車上有陳、鄭、柯，可能因為募款餐會在晚上，沒有銀行可以存錢等。足見陳佩琪確實在競選時經手募款所得款項，鄭女發表言論乃本於親自見聞所為之合理評論；另稱有人反映沒拿到捐款收據等，是因史書華曾受訪表示過去捐給柯的10萬元政治獻金收據查不到等，難認有誹謗之故意。因此兩人皆予以不起訴處分。

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