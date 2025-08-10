吿陳智菡違反個資法不起訴　史書華：居住地被「裸奔」不犯法？

▲史書華在臉書貼文，質疑陳智菡聲稱的「資料從監察院查得」與他在監察院查詢系統實際操作的顯示結果不符。（圖／資料照，記者湯興漢攝）

記者白珈陽／台中報導

京華城案審理期間，民眾黨立院黨團主任陳智菡公開牙醫史書華捐款紀錄，遭史提告個資法，士林地檢署調查後予以不起訴，史不服聲請再議，近日高檢署駁回，陳獲不起訴確定。對此，史書華在臉書貼文，質疑陳聲稱的「資料從監察院查得」與他在監察院查詢系統實際操作的顯示結果不符，他也說，尊重司法，「但原來在台灣只要遮掉樓層，就不算違反個資法。」

史書華在臉書粉絲專頁「盾牌牙醫史書華」發文指出，他在監察院查詢系統能查到的資料，最多只會寫板橋區，與陳智菡先前在記者會完整將他地址公布、僅遮蔽樓層的情況不符，陳的行為等於是讓他居住地「裸奔」。

史說，陳公布的內容包含「板橋市」，是他10多年前捐款給柯文哲時的寫法，他認為這表示陳是從其他資料庫取得，而不是從監察院所查到的資料。

史說，陳這樣的行為最後不起訴，他尊重司法，「但也讓人看清了，在台灣，原來只要遮掉樓層，公開他人地址就不算違反個資法。」史另外指控，陳將這份不起訴拿去移花接木，稱他被「法院認證造謠」並搭配圖卡帶風向，但個資法與造謠根本是兩回事。

本案起於今年1月間，柯文哲因涉弊案等遭收押，昔日曾輔選幹部許富舜爆料，稱曾目睹柯文哲將不明金錢帶回家，並直言：「可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了。」史接受媒體訪問時回應，他當年確實捐款，但從未收到收據，亦無法於監察院系統中查到捐款紀錄，質疑款項是否依法處理。

陳智菡於同年6日舉行記者會，公開展示載有史書華姓名、電話、住址等資訊的「捐款說明看板」，也在個人臉書發文公開查詢方式與內容，內容語氣強硬，表示「22元讓貼牌牙醫閉嘴」、「造完謠拍拍屁股想繼續吃民主自助餐」等。

陳強調，2014年5月28日即已寄出收據，並於5月30日致電史書華確認是否收到。她強調，民眾黨已正式向監察院申請「103年柯文哲政治獻金專戶會計報告書」，證明該筆捐款已匯入專戶並完成申報。

對此，史書華認為陳智菡公開其姓名、住址、手機與身分證號碼等個人資料，逾越特定目的之蒐集，構成非法利用個人資料，因此提告。

檢方經查認為，相關資料已進行遮蔽，且公開目的為回應網路質疑、釐清政治獻金去向，具有回應公共關切之正當性，予以不起訴。史書華聲請再議，近日高檢署駁回，全案確定。