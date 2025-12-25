張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

▲張文落跑後假扮路人混入人群中，然而警方清查相關紀錄後，發現張文疑似為鄭捷迷。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

釀成4死11傷慘案的張文被不少檢警認為是鄭捷2.0，而張文就是把鄭捷當成偶像，鉅細靡遺的重複瀏覽鄭捷犯案過程，最後也成魔走上不歸路。幾乎足不出戶的張文，平時的消遣習慣僅剩打線上遊戲，或是偶爾瀏覽色情網站，透過購買充氣娃娃等情趣用品的抒發慾望，這兩項幾乎成為張文最大的生活開銷，他在遊戲平台上單筆充值費用就高達1.7萬餘元。

▲張文犯案計畫稠密，多次前往場勘再將機車燒毀，平時生活疑似仰賴網路遊戲與色情網站紓壓。

警方清查張文的金流紀錄發現，張文在2024年3月間開始大量密集於網路購物平台上購買刀械、煙霧彈與生存遊戲裝備。而張文平時的收入來源，除其先前擔任保全之存款外，全靠母親不定時不定額的匯款，張母2023年3月至2025年10月間，就匯出82萬餘元資助張文維持日常生活。

若張文妥善運用母親每月金援款項，常理判斷生活不會如此拮据，但據悉，張文除2024年3月間開始密集購入作案工具，甚至花費4.8萬元直接向貿易商購買整箱煙霧彈外，平時最大的開銷除固定支出房租外，就是在知名遊戲平台「Steam」上儲值，一次單筆儲值金額就高達1.7萬餘元。

而除遊戲平台儲值的大筆開銷外，張文平時也會瀏覽特定色情網站，並購入充氣玩偶與情趣用品等紓解性慾，遊戲網站與情趣用品幾乎成為張文的主要大筆支出。據悉，張文相當仰賴網路功能，其曾多次搜索鄭捷隨機殺人案相關細節，對於鄭捷案件不但瞭若指掌，甚至深入研究到鉅細靡遺，他逐步拆解所有過程，以此擬定自己的犯案計畫書。

但張文12月19日犯案墜樓身亡後，其帳戶卻僅存39元，平時吃穿用度更是相當節省精簡，從警方已調閱出的監視器畫面可以發現，儘管張文心思細膩，犯案時多次變裝，甚至記得鞋子也要換，以此提高警方追緝難度，但其日常生活外出，卻幾乎都是同一件外套與同一套衣物─黑色短袖、黑色短褲、黑色鴨舌帽。而張文的吃食也是相當簡單，其犯案前的「最後一餐」，僅是超商的一瓶25元豆漿，平時覓食也多以超商為主。

張文名下曾有2支門號，其中一支中華電信的門號於去年10月底就已經停話，便未再使用；另一支遠傳門號，更是全部拿來上網連接平板使用，少數不多的通聯記錄還全是客服廣告等電話，張文所有的遠傳門號更是一度欠費2000多元，最後還是靠母親發現寄到家中的催繳通知，將欠費全數繳清，張文才能得以繼續使用

▲張文平時幾乎不與人接觸，通聯更僅剩客服與廣告來電，案發時穿著灰色雨衣、拉著裝有自製汽油彈行李箱前往北車犯案。

案發後，警方持續清查張文的朋友交際圈發現，張文平時的消費紀錄多以網購為主，盡量不與人接觸，過程中也避免與店員交談；而其更是幾乎未有知心友人，近年來也未有交過女友等跡象，他與父母斷聯後更是幾乎未再與任何人接觸，造成警方數度釐清張文動機時遇到重重困難，讓警方只能呼籲民眾，若有知悉張文犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線02-23817263或110報案專線。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

