禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力　網點頭：有觀眾緣

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

記者曾筠淇／綜合報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，並在昨（24）日宣布求婚成功。喜訊曝光後，不少人都獻上祝福，也有人翻找出禾浩辰過去出演過的作品。就有網友發文表示，禾浩辰其實演過很多很厲害的作品，不知道大家有沒有看過？貼文曝光後，掀起討論。

禾浩辰求婚成功 吳品潔曝心情

[廣告]請繼續往下閱讀...

禾浩辰24日在社群平台貼出他和吳品潔的合照，宣布求婚成功，並在文中寫下「SHE SAID YES」，讓許多人都驚喜不已。吳品潔當天晚上也發文寫下被求婚的心情，強調兩人雖然住在一起，但她完全沒有發現另一半準備的驚喜，「本來只是快樂的交換禮物，結果變成是浪漫的聖誕節」。

吳品潔也分享求婚當下的影片，禾浩辰感性說道，吳品潔的相伴讓他的靈魂感到完整，「如果未來的某一天，你感到害怕，請不要放手，握住我的手，讓我們一起學習如何白頭偕老，我會用我的餘生寵你、愛你，接下來我要說的這句話，我這輩子只會說一次，也只會對一個人說『吳品潔，你願意嫁給我嗎？』」現場親友團也在一旁尖叫。

網友列出禾浩辰演出過的作品

有網友Dcard上發文表示，看到禾浩辰向吳品潔求婚，她才發現自己已經很有沒有關注他。但她翻找了一下就發現，其實禾浩辰過去演出過很多厲害的作品，禾浩辰以前的藝名是布魯斯，憑著電影《等一個人咖啡》成名。

▲吳品潔也有演出《你有念大學嗎？》（圖／ETtoday資料照）

原PO接著指出，禾浩辰還演過《比悲傷更悲傷的故事》，該電影票房很好。戲劇部分，禾浩辰跟郭書瑤合作過《未來媽媽》、和安心亞合作過《你有念大學嗎》。她認為，禾浩辰一直都是很努力的演員，顏值也耐看，大家有看過禾浩辰的作品嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他確實蠻討喜的，有觀眾緣」、「唯一看過的是他演的陸劇，傻傻但很有擔當，把角色演繹得很好」、「覺得他超帥」、「禾浩辰真的超帥的！從小就喜歡他，看他結婚很替他開心，吳品潔我也很喜歡，他演的《我家浴缸的二三事》也很好看」。也有網友則說，「長相很討喜，但這藝名實在很沒記憶點，太太很漂亮耶恭喜」。