社會 社會焦點 保障人權

知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職

張文犯案動機尚難以釐清，據悉，張文「相當捍衛自身權益」，曾多次與同袍或同事發生口角衝突。（圖／翻攝畫面）

▲張文犯案動機尚難以釐清，據悉，張文「相當捍衛自身權益」，曾多次與同袍或同事發生口角衝突。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

27歲曾任空軍志願役的張文預謀1年以上，12月19日於北市中山區縱火，往捷運台北車站與中山商圈丟擲煙霧彈，持刀無差別攻擊，最後墜樓身亡，釀成4死11傷（含張文）慘案。警方清查後發現張文個性偏執，「只要是他認為應該要拿到的，就必須拿到」，失業後幾乎足不出戶，不與人往來，帳戶卻有零星單筆不超過2萬元的存入紀錄，警方正全力拚湊殺人真相。

據了解，有知情人士形容張文的個性「非常捍衛且在意自己應有的權利」，但也因為其當兵時多次「捍衛自身權益」，與軍中文化有著極大差別，因此多次與長官和同袍爆發口角衝突。

張文後來因酒駕遭軍方汰除後，2022年至2023年間擔任社區大樓保全，每月約可獲得3.8萬至3.9萬餘元的薪資收入，但擔任保全期間，卻是社區住戶眼中的「頭痛人物」。

張文曾因不滿住戶送給保全同事水果，卻未和他分享，竟與同事發生激烈爭執。（圖／翻攝自張文臉書）

▲張文曾因不滿住戶送給保全同事水果，卻未和他分享，竟與同事發生激烈爭執。

據悉，社區大樓不少住戶為鼓勵保全善盡職責，多會單獨對特定保全送上簡單心意，以維護雙方合作關係，但張文某次交班過程中，意外撞見前一班的保全同事收到住戶所贈的水果，眼見同事不想分享，張文當下火冒三丈，質問同事「為何要將水果一個人吞掉？」，並執意認為住戶所贈的水果「是給大家的」，雙方爆發嚴重口角衝突，甚至一度報警處理。

而張文也因多次雞毛蒜皮小事和同事及社區住戶發生爭執，最終在住戶的投訴下，張文2023年間辭去保全一職，此後便再無正職工作。不過警方清查張文的金流發現，張文名下共有4個帳戶，分別為台銀、中信、元大與郵局，但其僅將郵局帳戶作為主要使用帳戶，相關支出與收入均以郵局為主。

其中元大銀行為薪轉戶，張文在拿到薪水後多會將錢轉出，因此帳戶內幾乎未有存款、台銀部分張文則自開戶後便無交易紀錄、中信僅存個位數存款。儘管張文與家人至少2年未有聯絡，但張文的母親卻疑似仍偷偷瞞著家人，匯款金援張文。

張文的母親2023年初，單筆匯給張文一筆45萬元的款項，張文失業後，2023年底至2025年間，張母除約每季匯款3萬元給張文外，也在2024年12月30日至2025年1月2日間，短短4天便匯出10萬元，共計匯出82萬餘元，以供張文生活。

而除母親不定期金援外，張文帳戶金流自2025年1月1日起，僅有每月1.7萬元的房租的大筆支出，其餘則為郵局簽帳金融卡於網路商城購物之小額扣款紀錄；他失業期間，也有零星單筆不超過2萬元的存入紀錄，讓警方研判張文疑似仍有透過兼職或是打零工等方式，賺取微薄收入。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張文失業後多仰賴母親金援，憾事發生後，不少民眾自發性前往案發現場哀悼。（圖／黃耀徵攝）

▲張文失業後多仰賴母親金援，憾事發生後，不少民眾自發性前往案發現場哀悼。

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光　殺人魔鄭捷是他偶像
霸佔公會十年1／揭建築師公會惡鬥內幕　理事長一當13年會員催「快交棒」
12/22 全台詐欺最新數據

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲
台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘
知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職
冷氣團滑梯式降溫！3高山追雪有望　2地區探7.5度低溫
張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

