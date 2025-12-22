超商公布「年度7大美食趨勢」　翻轉布丁掀話題、買三餐愛搭雞蛋

▲超商公布年度美食話題趨勢，「翻轉布丁」入榜。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

便利商店平均每2周就祭出鮮食新品，近年更與名店聯名合作，推出人氣商品，成為許多人三餐、點心或宵夜的選擇。7-ELEVEN回顧2025年，盤點年度「7大超商美食趨勢」，包括不久前被搶翻的「翻轉布丁」入榜，還公布銷售黑馬。

★7-ELEVEN

▲2025年最具話題為「半熟蛋」。（圖／業者提供）

1、雞蛋商品應用擴大

7-ELEVEN觀察許多人到超商購買三餐都會「加一顆蛋」，茶葉蛋、滷蛋白丁都各有愛好者，每年7-11可賣出上億顆雞蛋，而2025年最具話題為「半熟蛋」，特別引進日本技術將雞蛋，製成可微波的半熟蛋，並開發「爆蛋燒肉新極大飯糰」、「Ohlala半熟玉子卡波納拉義大利麵」等獨家商品。

還有嚴選大武山牧場生食級雞蛋的「半熟溫泉蛋」，透過獨家蒸煮技術，使蛋白水嫩、蛋黃半熟的柔滑口感，為餐點增加風味層次。另為搶攻懶人經濟，目前已在600間門市引進免剝殼的「動福滷蛋」，接下來還會擴大販售「黃金水煮蛋」，即夾即吃。

2、東南亞美食

7-ELEVEN長期推動「國際食飲多元化」，觀察鮮食東南亞口味的商品銷售已連續3年雙位數成長，經典「泰式椰汁綠咖哩雞肉飯」是海內外消費者到超商必吃餐點。

今年夏天除了與泰式餐廳「頌丹樂」、「帕泰家」聯名系列商品，也首度著重於全新印尼料理開發推出「東南亞美食季」，以南洋特色香料入菜，冬季更進一步推出「越式牛肉河粉」在社群爆紅，至今已熱賣超過10萬碗。

▲7-11開發台式小吃。（圖／業者提供）

3、台式小吃擴張

看好2025年初實境節目帶動夜市美食熱潮，7-11近年積極開發台式美食，也與多間來自人氣夜市、街邊名店合作，還有與台菜餐廳共同開發星級饗宴系列。

今年的話題商品包括經典台式宵夜「椒鹽大雞排」、「蒜香鹽酥雞」，罪惡系甜點「飛燕煉乳炸銀絲卷」，半夜不用跑鹽酥雞攤。

還有與台北南機場夜市「山內雞肉」合作開發的3款雞料理、名店八棟圓仔湯「花生薏仁湯」，以及冬季在Threads上爆紅、可個人獨享的「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」等。

▲飲控、健身族商品多元。（圖／業者提供）

4、飲控族蛋白質補給

年輕世代有意識的選擇不油膩餐點、控制熱量的飲食習慣，使相關商品業績持續攀升。7-ELEVEN提供多元的蛋白質選擇，今年率先上架日本熱銷的機能型點心「豆腐蛋白棒」，而最受歡迎的雞胸肉商品，也有越來越多口味，像是剝皮辣椒、香草、蒜香等豐富選擇。

此外今年也邀請到世界冠軍MVP陳傑憲代言「Simple Fit」，為便利飲食管理的外食族設計不同類型的沙拉餐、輕食便當，並貼心在沙拉商品包裝上以「小綠標」標註每份餐點的蛋白質含量。

相較於以往只有雞肉餐盒，今年也推出新品像是「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」熱量皆低於500大卡，可滿足成人一日蔬菜、蛋白質的攝取的餐盒，提供飲控族更多選擇。

▲蒸玉米、地瓜、馬鈴薯熱鍋經濟。（圖／業者提供）

5、地瓜、玉米、馬鈴薯即夾即吃

7-11今年搶攻「熱鍋夾經濟」，除了每年熱賣的「蒸地瓜」已是許多人早餐首選，以獨家設備推出的「蒸玉米」已迅速在交通轉運、醫院型門市等商圈拓展，導入逾2300間門市，平均每店每日可熱銷上百支。

限定40間門市販售的蒸、烤馬鈴薯，特別受到女性消費者喜愛，也顯示即食、少調味的現煮熱食趨勢逐漸崛起。

6、加大份量鮮食守荷包

今年在消費氛圍相對保守的情況下，7-11在9月企劃「重量級饗宴」主題活動，多款鮮食商品增量提案，有XL、XXL、3XL三種尺寸加大份量指定鮮食優惠，另外也在年底前推出每兩周一次的商品加量10%至20%，「加量不加價」的正餐系列商品優惠，讓學生族、小資族省荷包。

7、翻轉布丁掀話題，甜點破億元商機

7-ELEVEN自2023年起推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，全台已有超過5千間門市皆可買到特色的小份量個人化甜點，搭餐併買，平均更可帶動相關類別業績雙位數成長。今年觀察發現，話題聯名、IP肖像、翻玩創意三大類型商品最受到歡迎，尤其以吉伊卡哇系列、延世大學生乳包系列、星宇航空黑糖麻糬千層塔等，最受到消費者喜愛。

口碑聲量霸榜的話題商品則是「統一布丁翻轉布丁」、「LaDears蓮花焦糖脆餅系列」攻佔社群版面，甜點類別平均每年可創造逾億元業績，年末更推出「統一布丁翻轉雪糕」掀起風潮。

▲全家「植覺生活」、「健康志向」鮮食推出新品。（圖／業者提供）

★全家

全家看準台灣彈性蔬食人口已突破7成，去年推出蔬食專屬系列「植覺生活」，已累積超過70款鮮食商品。其中飯糰、沙拉、小滷青蔬等輕食商品，特別受到25至34歲年輕女性青睞。針對熟齡族、健身族，全家也推出「健康志向」餐盒，並與營養師合作打造新品。

全家旗下minimore甜點品牌，被網友譽為「打趴外面一堆甜點店」，其中「香草卡士達生甜甜圈」討論度超高，一度被網友讚「不用排隊也能吃到日本爆紅生甜甜圈太感動」。