全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元優惠

▲全聯花蓮光復中山門市停業95天，將在12月26日恢復營業，多項「買1送1」、限時折扣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流災害影響，全聯「花蓮光復中山門市」停業整建95天，將於12月26日上午7點30分正式恢復營業，並推出多項開幕限定優惠，回饋在地鄉親，包括買1送1、滿額送禮、排隊優惠「限量1元」等，讓民眾一次補齊民生所需。

全聯表示，光復中山門市此次復業除完成全面整修外，也增設擋水牆等防護設施，強化整體結構安全與防災韌性，期盼在第一線守護員工與顧客的購物安全，陪伴社區安心重返日常生活。

為了感謝鄉親長期支持，12月26日開幕當天，使用全支付於門市消費滿1,000元，即可獲得100元全聯禮券；全店消費滿599元，可兌換「廚房紙巾、洗碗精、液體皂」好禮3選1；保養、美妝及功能型保健食品單筆每滿599元，同樣可獲得100元全聯禮券，提供多重回饋選擇。

▲全聯花蓮光復中山門市將在12月26日恢復營業，多項「買1送1」、限時折扣。（圖／業者提供）

此外，開幕當日指定時段也推出「限量排隊優惠」，上午11點「金針菇」1元限量開賣；下午2點消費即免費贈送「生活良好沖繩黑糖可可夾心餅乾」；下午4點則推出「舒適 創4紀鈦刮鬍刀（1刀架1刀頭）」特價10元，皆為限量供應，售完為止。

不想排隊的消費者，門市當天同步推出多項生鮮與民生用品優惠，包括「金針菇（約200g）」每包8元；「有機霜降黑蠔菇（約150g）」每包41元，買1送1；產銷履歷「VDS活力胡蘿蔔（約650g）」每包55元，買1送1。「We Sweet爆漿蛋糕（6入／192g）」每盒99元，買1送1。

另有米、調味料、洗碗精、洗衣精、牙膏等指定品項，同步祭出「買1送1」優惠，數量有限，售完為止。全聯強調，光復中山門市未來將持續提供穩定供應與便利服務，成為在地居民重要的生活採買據點，陪伴社區迎接新的開始。

★美廉社火鍋、生鮮優惠

美廉社即日起至2026年1月6日推出「超暖火鍋季」活動，主打冷凍火鍋湯底、餃類與丸類等火鍋必備品項，凡購買指定商品消費滿299元，即可獲得30元滿額折價券，還有多項生鮮蔬菜優惠，讓民眾在巷口就能一次備齊冬令進補所需。

▲美廉社即日起至2026年1月6日推出「超暖火鍋季」活動。（圖／業者提供）

此波「消費滿299元，送30元折價券」品項，涵蓋多款人氣火鍋湯底與火鍋料，包括「KAWA巧活珠貝蒜蒜雞湯1000g」單包219元；「Simple嬤手路菜胡椒豬肚燉雞鍋1000g」單鍋219元、2鍋398元；以及「Simple嬤手路菜家常紅燒牛肉爐1000g」單鍋239元、2鍋498元。

火鍋料部分，推出美廉社獨家「阿中丸子海陸暖鍋組合包200g」159元，以及「海底撈鴛鴦綜合火鍋餃337g」169元，滿足家庭與小聚需求。

美廉社同步推出多項生鮮優惠，蔬果類包括茼蒿、小白菜、青江菜，任2件50元；心樸有機金針菇200g任2件36元。主食方面，「Simple Life烏龍麵」任2件58元。肉品與水產則由心樸市集系列供應牛肉片、豬肉片及多款水產選擇。